【復仇者聯盟4】粉絲自製海報向被遺忘的英雄致敬　最後1張勁催淚

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再延續《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）推出的死亡以及存活兩組個人版電影海報，粉絲們依舊還在哭喊、你們忘記了這些角色，自己動手打造「被遺忘的角色」版本海報，像是Hank Pym、初代黃蜂女、阿斯嘉彩虹橋守門人Heimdall等人，讓大家驚覺「真的忘記他們了！」

《復仇者聯盟4：終局之戰》「被遺忘的人」粉絲自製版本海報，提醒所有Marvel粉絲我們真的忘記這些角色了，同樣也是用心整理、充滿粉絲們無限的創意。

粉絲自製海報向被遺忘的英雄致敬！最後1張勁催淚（點圖放大▼）

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而在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）原本可以把魁隆（Thanos）的手套拔掉，全都因為星爵（Star-Lord）沉不住氣而失敗，粉絲也利用這個海報的設計，將原本的文字設計改為「都是你的錯」（All your Fault），看來還是怨念很深！

粉絲將海報原本的宣傳標語「AVENGE THE FALLEN」改成「ALL YOUR FAULT」。（rojakdaily）

即刻重溫原版32張《復仇者聯盟4：終局之戰》終極海報▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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