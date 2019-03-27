【復仇者聯盟4】基斯伊雲斯演8年美國隊長　獨愛呢一幕：效果好好

基斯伊雲斯（Chris Evans）在8年前接任「美國隊長」一職後，自此便成為Marvel影迷的最愛角色之一。去年他宣布即將離開Marvel Studio，卸下美國隊長職銜時，不少影迷對此表示非常不捨，當中相信包括基斯伊雲斯本人。 日前他接受外國傳媒訪問，再次談到他這個經典角色，還與大家分享他最喜歡美國隊長那場打鬥戲。

《復仇者聯盟2：奧創紀元》中與奧創最後決戰，是不少影迷心中最佳打鬥場面之一，但不是美隊杯茶。（劇照）

談到美國隊長，不少影迷第一時間必定想到他與敵人奮戰的英姿。據了解，影迷最愛的Marvel電影戰鬥畫面，大多數是來自《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中，六名元祖成員聯同紅女巫及快銀，合力對抗奧創（Ultron）或在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）中，他聯同寒冬戰士與鐵甲奇俠激戰，又或是超級英雄在《美國隊長3》機場混戰。可是，對於「美國隊長」基斯伊雲斯，原來他最喜歡的美國隊長打鬥戲都不是來自這三幕。或許對於大家是意料之外，但對於基斯伊雲斯，並不意外，因為該幕就是來自評價最高的《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）。

當然在《美國隊長3：英雄內戰》的英雄混戰一幕都是拍得非常扣人心弦。（劇照）

最近基斯伊雲斯接受外國傳媒《The Hollywood Reporter》訪問時，特別提到他拍攝了這麼多美國隊長的打鬥場面，當中他在《美國隊長2》中，在升降機內遭圍毆是他最愛的打鬥戲：「這場戲是開拍《美國隊長2》的首個場景，也是我首次與導演羅素兄弟（Russo Brothers）合作，同時也是我首次覺得美國隊長只能靠自己。」

「美國隊長」基斯伊雲斯獨愛這幕圍毆戲。（影片截圖）

基斯伊雲斯最愛一幕逐格睇

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他解釋指出：「在《美國隊長：復仇者先鋒》時，每個人都握著我的手行，而在《復仇者聯盟》時，我只是竭盡所能地做好我本份，從而不成為絆腳石。」他續指出：「在第二部的《美國隊長》電影，我真正感受到到少少壓力，就我個人而言，《美國隊長2》那場升降機打鬥的場景拍出來的效果非常好。」

當時美國隊長只能靠自己，才能殺出重圍。（網上圖片）

重溫「美國隊長」基斯伊雲斯型仔相

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