【假面酒店．影評】劇情估唔到！魔鬼在細節　連check in都係伏筆

俗話說「Stephen King，日本東野圭吾」──對，我亂講的，這兩人的小說改編電影數量真是沒在客氣。《假面飯店》（マスカレード・ホテル）改編自東野圭吾的同名暢銷小說。我想所有從事飯店工作的影迷可能都會一邊掉淚一邊看，電影不只說出他們的甘苦心聲，甚至……天啊！飯店的職場竟然比刑警更為險峻？

《假面飯店》來到飯店的客人全都帶上了假面──

與美國紐約一樣不平靜的日本東京發生了3宗連續殺人案，警方根據犯人留下的一串數字解析出下個犯罪地點將發生在東京皇家飯店「柯迪希亞飯店」。為了阻止命案發生，警視廳搜查一課菁英新田浩介（木村拓哉飾），偽裝成飯店櫃台人員暗中調查犯人行蹤，不過要達成優秀櫃台代表山岸尚美（長澤正美飾）的要求，成為不露破綻的稱職員工，似乎比破案更難！

警視廳搜查一課菁英新田浩介由木村拓哉扮演。（劇照）

高聳壯觀的柯迪希亞飯店，從無數個建築物外觀特寫鏡頭看得出來導演有多想強調這件事，一方面也營造出裏外兩個世界的差距感，無論是甚麼職位、甚麼性別、甚麼地位，只要踏進這間皇家級禮遇的大飯店一律都是尊貴的客人，花錢體驗的理想國啊！配合着這般的貴族氣息，由《鎌倉物語》（DESTINY鎌倉ものがたり）日本配樂大師佐藤直紀編製的音樂，三拍子交響樂曲輕快又帶點神祕，將飯店大廳塑造成一場假面舞會，對原聲帶愛好者的我而言，太對胃口了！

導演非常強調「假面飯店」柯迪希亞飯店多麼的高聳壯觀。（劇照）

識破客人企圖？這對專業飯店人員的職業道德來說可是大逆不道！

然而對於認真想看推理劇的影迷們來說，《假面飯店》想必不會是最佳選擇。我們期望的謎題破解和案件追查基本只靠對話描述，木村所飾演的警探新田，就是出一張嘴剩下就交給前拍檔去奔波查案，因為身為專業櫃台接待，他的工作是面對這些形形色色，各自帶有目的前來的客人，滿足他們的需求，同時識破他們的企圖。

規則是客人訂下的，所以客人絕對不會犯錯。 山岸尚美（長澤正美飾）

秉持着一聽就覺得像鬼揞眼的守則，長澤正美飾演的專業飯店櫃檯山岸尚美，她的專業、敬業、令人舒適的笑容幅度、不嫌腰疼的90度鞠躬和無微不至的服務與信任，無論是哪一項優點，都讓她成為此次案件中最受傷的人。

對，她徹底的自打嘴巴了。

櫃台代表山岸尚美由長澤正美飾演。（劇照）

尚美並非十全十美的服務人員，她有自己的情緒，也會有判斷失誤的時候，然而這悲劇的發生卻來自一個「正確的處理SOP」，如果客人仍舊處於不會犯錯的那一方，那錯的是否就是自己呢？或許「懷疑」並不是件壞事，也許正因為揭開對方的假面，才能看見真正的需求。

沒想到《假面飯店》的反轉竟然會放在這個地方！

編劇為真相埋下的伏筆，其實和凶手設計的連續殺人案是相同的手法。不同客人入住柯迪希亞飯店引發的各別事件隨着check in升幕、check out落幕，其中有溫馨也有惆悵，只是大多對連續殺人案沒甚麼影響……真的嗎？一齣起承轉合的電影看似由毫無關係的單元劇串連而成，其實是在卸下觀眾的戒備，誤導我們忽略其中暗藏陰謀的關聯性。

只是，即使新田與尚美每解決一椿事件之後，我們的「新HERO」竟能從中得到啟發，腦筋一轉就來個案情推進，中間的推理過程依然不是本片主軸，但是當凶手的身分、目標與動機被揭開時，還是令我不驚感嘆：「哇……城府真深啊！」

到底誰是真正的兇手呢？（劇照）

假面背後的假面，是目不轉睛的頂級演員陣容

飯店人員會想像假面背後的樣子，但不會窺探假面的內側，如此客人才能得到片刻的自由。

由木村拓哉與長澤正美飾演的新田浩介和山岸尚美，職業和理念截然不同的兩人，火爆的個性卻很相像，相恨相知到相惜的過程建立起堅定的「相棒（夥伴）」情誼，在發生一連串事情後的道別對比一開始的相見，周圍的氣氛是感慨與依依不捨，尚美對新田露出不同於飯店櫃台的燦爛笑容是《假面飯店》最美的句號，而新田也終於理解尚美在工作上的堅持，由衷讚賞「柯迪希亞飯店」確實是一間最好的飯店。

新田浩介、山岸尚美由相恨相知到相惜的過程建立起「相棒」情誼。（劇照）

當然兩人的感情怎麼可能止步於「拍檔」呢？尚美最後換上一襲優雅的禮服，遮着舞會面具走進飯店時，別說新田驚呆到連飲料吸管都對不到嘴，場外的我都尖叫啦！除了這對「床頭吵床尾和」的男女主角，周圍從客人到刑警可都是了不起的演員：小日向文世、渡部篤郎、高嶋政宏、宇梶剛士、生瀬勝久……每一位都是刑事劇迷們熟悉的臉孔。

演技精湛的小日向文世亦有份參演《假面酒店》。（劇照）

每一段由他們主演的事件或是劇情都絕不會讓人失望，而從電影《告白》（こくはく）、日劇《四重奏》（カルテット）到近期上映的《來了》（来る）展現各種面貌的松隆子，也為《假面飯店》獻上讓人為之臣服的演技！在她身上我們可以學到一件事：女人真的不好惹，尤其當你摸不透她時。

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+ 5 + 4 + 3

電影名稱：假面飯店（マスカレード・ホテル） 電影類型：劇情／懸疑／驚悚 上映日期：2019-03-21 片長：02時13分 導演：鈴木雅之 演員：木村拓哉、長澤正美、松隆子、生瀨勝久……等

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