【假面酒店】木村拓哉單挑麻煩客　5大典型例子從業員一定有共鳴

日本電影《假面酒店》改編自東野圭吾人氣作品《假面酒店》、《假面前夕》及《假面之夜》三部曲中的首部作品，由男神木村拓哉、長澤正美、松隆子、菜菜緒、前田敦子等人出演，木村的身份雖然是刑警，不過要以臥底身份，扮成前台服務員潛伏在酒店，趁機行動緝拿犯人！

原來木村拓哉手持咖啡現身是他自己提出的主意！（網上圖片）

木村為了真實的扮演前台服務員，除了要剪頭髮和穿上制服，更要改善態度和語氣，真切誠懇地為入住的客人服務。不過戲中的「麻煩客」可說是非常真實，換房、貪小便宜、捉姦、偷情、撞鬼等等千奇百怪的行為應有盡有，相信真正的服務行業人員一定大有共鳴！

【假面酒店】木村拓哉輕鬆Carry頹廢Look 新戲髮型原來大有來頭

長澤正美是個十分有責任心的員工，要她教導木村拓哉的確出了不少力氣。（網上圖片）

長澤正美是酒店出色的前台服務員，而在這次行動中，便擔任木村拓哉的直屬上司，在他當臥底期間負責教導他，跟木村面對不同的「麻煩客」，其中包括遇上貪小便宜的客人，會自行在房間點煙，並假稱投訴房內有煙味，要換取一間更大的房間。又有視力有障礙的客人，不停使喚長澤正美，假稱房內有靈異氣息，感受不適而換房。更有將浴衣收在床下底，待職員要求檢查行李箱有否偷東西時，以被污衊的罪名博領取酒店賠償。更有為捉老公姦情，牽動了全間酒店人員的怨婦。

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菜菜緒在戲中飾演其中一個麻煩客人，堅稱自己被跟蹤。（劇照）

換房不特止，還硬要求無辜的職員道歉，真係會睇到嬲！（劇照）

不過要講到最有共鳴位，應該是刻意找木村拓哉報仇的前中學老師，連日來提出不合理的要求，例如：不斷換房、又堅稱木村令他電腦的資料消失，要他代為輸入電話簿厚的資料、還要定時打電話檢查木村拓哉的位置、即時錯不在木村拓哉身上，死也要他向自己作出道歉！相信這一幕定必令服務行業人員身同感受！

日本電影《假面酒店》以「假面」為主，其實是東野圭吾想帶出現今日本社會的假面文化。（網上圖片）

事實上東野圭吾在酒店上的設定是想帶出日本社會的「假面文化」，眾所周知日本人溫文有禮，但其實很多時候跟他們的日常生活有極大反差，也帶出了社會上的種種規範，人人在社交場合其實都戴着假面做人，但在服務行業中，這正是社會做人之道。

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