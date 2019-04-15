【金像獎2019】獨家專訪幕後創作團隊　Keep Rolling唔係得個口號

《第38屆香港電影金像獎》經已圓滿結束，今屆在典禮上有很多嶄新安排，例如破格地揀選了32位新一代演員作為司儀，又將向已故電影人致敬環節放在第一部分，令人耳目一新。 作為香港影壇年度頂級盛事，閃光燈都聚焦在星光熠熠的頒獎禮上。熱烈的掌聲除了給本年度為製作香港電影的人員外，其實成就金像獎這項盛事的一群幕後製作人員，也同樣值得熱烈的掌聲。 他們從去年年尾便聚首來一場頭腦風暴，開過無數個會議、討論過無數個意念、亦修改過無數個細節，經過許多日與夜，成就了我們昨晚在屏幕裡看到的「香港電影金像獎頒獎典禮」。

今年金像獎的主題是Keep Rolling，過去一年香港只出產了54部電影，可說是近年來產量最少的一年，亦有一些重要的前輩離去，但遇到這些問題仍要繼續向前走；無論遇上什麼事，攝影機也不會停。（梁碧玲 攝）

今屆金像獎從宣傳片開始就花了不少心思，以《沒有金像獎的日子》為題，成功引來大眾的視線，創作組成員包括卓亦謙、簡君晉、彭秀慧及黃進。在籌劃的過程中，他們希望以一個惡搞的形式去吸引更多年輕觀眾。做街訪的時候，也發現原來香港電影影響觀眾那麼多、陪伴了那麼多觀眾成長，連參與其中的劉德華也很感動。宣傳片導演簡君晉說：「話唔搞其實係有少少自嘲成份，我哋睇到金像獎仲有價值。」

如果我哋都唔敢去做大膽嘅嘗試， 點去說服人金像獎係代表一班做創作嘅人！ 創作總監卓亦謙

+ 8 + 7 + 6

開場表演別具意義

開場表演主要分成兩個部份，對已故電影工作者致敬，並帶出傳承的訊息。舞台導演陳釗（Joe）說：「今年電影圈有好多重量級嘅前輩離開咗，金庸先生、林嶺東導演、鄒文懷先生，還有年輕的盧凱彤小姐，這對電影業好多人而言都好感觸，所以想放大這部份，加以重視。」今年跟以往不一樣，將向已故電影工作者致敬的環節放了在開場，由新一代演員向舊人致敬，而選擇32個新生代演員去呈現舞台的意義也是種傳承，除了延續舊人的輝煌，亦是向未來喝彩。

本年金像獎以32個新生代演員作為主持，陣容可謂十分浩大。（受訪者提供）

【金像獎2019】華仔與32位新演員揭開序幕：香港電影Keep Rolling

為32位主持編排一隻舞做開場，排舞師也感激大家的投入，自發練習。

一開場就是具東方色彩的擊鼓表演，配以王家衛導演《東邪西毒》中的配樂，以表示對武俠小說泰斗金庸先生的敬意，負責舞蹈編排的黃祖耀說：「金庸先生嘅部份比較中式，呢部份主要著重畫面，服裝、音樂、打鼓，係好有氣勢，想一開場觀眾入嚟睇到，就覺得呢班後生仔好有火。」最後我們聽到哥哥張國榮的聲音：「當我哋唔能夠再擁有嘅時候，唯一可以做嘅就係唔好忘記。」以表達對故人的思念。

回味那日子 回望那地方 乘著印象依稀 想聽你講 團聚那盛景 臨別那淚光 全部攝入相簿 翻開細看 陳奕迅《可一可再》

然後屏幕上出現了已故電影工作者的照片，而32個新生代演員則在幕後齊唱陳奕迅（Eason）的《可一可再》。創作總監卓亦謙說：「往年嘅已故環節多數係音樂，我哋都傾咗好耐，好似唔應該令歌詞影響觀眾去紀念故人，但後來發現，其實奧斯卡都會在該環節唱歌。」而談到選擇這首歌的原因，卓亦謙說：「《可一可再》呢首歌係好啱，Eason同佢嘅團隊一齊作戰咗咁耐，諗起作戰嘅Moment就可以一齊行落去，呢個精神好適合向已故嘅電影工作者致敬。」

Eason and the Duo Band合作歌曲——《可一可再》的MV為盧凱彤（Ellen）最後亮相的身影。（影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

用魔術接棒

為配合今年的主題傳承，魔術及特技部想到用一個發光的光球去象徵，魔術及特技部總監黃偉納（Mic）說：「今年嘅魔術效果都係圍繞住呢個光球，劉德華先生喺台上見到有個光波飛去佢手上，然後佢再將個光球交畀下一代，然後每個司儀都可以將手上嘅光波變出嚟。」意指新生代接棒。

劉德華驚喜現身，他先「變魔術」將光球捧在手中然後表示：「世界一切思念，其實是為了成全，香港電影Keep Rolling。」(影片截圖)

將懷念故人的環節放在最開初，製作團隊都想過氣氛會否太悲傷，卓亦謙說：「所以唱完《可一可再》，就由32個司儀一齊又唱又跳陳百強嘅《疾風》，用風嚟比喻不屈不撓、不計代價前進嘅演員，令件事有返希望，起返個勢。」編舞配合方面，黃祖耀說：「編舞方面重點不在複雜嘅舞步，而係構圖，三十幾個新生代嘅演員點樣一齊合作去呈現一個畫面：香港電影好團結！有幾可大家會見到同一代三十幾個演員做同一個表演？真係冇！」

黃祖耀說其實排練的時候就好興奮，他想像十年後現在的新一代演員，可能已經變成新一代嘅華哥（劉德華）、達哥（任達華），對他們寄予厚望。（梁碧玲攝）

32個司儀、32倍難度

要集合這三十二個新生代演員本來就不是一件容易的事，耀老師說：「最難係夾期，因為大家都要開工，但大家都好有心，因為一早講咗要三十幾人一齊編排，大家都肯騰出時間，好開心，第一次，從來未發生過有三十幾個演員一齊喺頒獎禮做開場表演。」Mic亦和應：「氣氛好熱烈，好似Ocamp咁，朝早十點大家就一齊砌；好多唔同部門嘅合作係好難，32個難度都多32倍。」

導師們坦言其實整個開場表演最大的挑戰是時間不足，只有一個多月的時間，而金像獎又是一個很大的舞台，不容許有任何差錯。32個新生代演員都很勤力地去完成表演。（梁碧玲攝）

大部份的演員在排練這個表演時都是由零開始，Mic說：「困難係32位MC都唔識玩魔術，平時魔術師可以有好多諗法，但我哋要交畀一個無魔術背景嘅藝人去做，當中嘅Training係好艱鉅，但個個都好乖好叻。」耀老師又言：「佢哋唔係全部都有舞蹈㡳子，所以對佢哋嚟講最初去學、記動作會有少少難，但佢哋係勤力嘅；好Appreciate呢一班學生係唔會放棄，仲會係咁主動問問題，會感受到佢哋全部都想做好件事。」

簡潔的造型設計

今年金像獎負責造型設計的張世傑（Stanley ）說：「今次係第一次做金像獎，一嚟話三十幾人就嚇到暈咗，好彩一路落嚟簡化咗。」是次表演的服裝用Modern Dance意念去包裝，為配合打鼓表演又有一點古裝的感覺。

32位新生代演員從三月左右開始排練，中間他們為了演出既要學習魔術、打鼓、跳舞，又要專注司儀的工作，方方面面全都要兼顧。Mic坦言：「To be fair，任何一樣交俾我哋去做都好痛苦，而佢哋今次係要乜都做晒，仲要俾人覺得我得㗎！係好難嘅一件事。」而導師們亦異口同聲地稱讚這群新生代演員的勤奮。

邀請頒獎嘉賓的法則

大家可能也會好奇金像獎邀請或配搭頒獎嘉賓的準則，其實都有他們的心思在裡面，創作總監卓亦謙說：「一係新鮮感、二係頒獎嘉賓同獎項嘅關係、三係演員特質。」說到關於頒獎嘉賓的發言稿：「通常會寫個底稿先，再同頒獎嘉賓去溝通，因為我哋唔能夠代表佢哋發聲，但會有個方向，通常都好順利，來回一兩轉就得。」

說到本年度特別的頒獎組合，就不得不提頒發最佳新演員的顧定軒和蘇麗珊。卓亦謙說：「過往新人獎會由資深演員去頒發，今年同過往嘅分別就係我哋搵咗顧定軒同蘇麗珊去頒獎，原意係佢兩個都冇攞過呢個獎。」最佳新演員的提名規則是演員拍攝的第一部電影如果沒有被提名，之後就不會再有機會去提名或競逐這個獎項，而今年有讓他們去頒發的意義：「感受吓攞獎嘅滋味之餘，亦話畀觀眾知，冇得爭新人獎唔緊要，之後仲可以爭配角同主角，呢條路係永遠都唔會行完，大家都繼續Keep Rolling。」

《特警新人類》的重聚外界反應熱烈，這就是創作團隊一直想要的嘉賓效果。（影片截圖）

新晉導演獎亦值得一提，卓亦謙說：「為咗唔會畀個勢停，就諗係咪由新導演頒，但係嚟自日本《屍殺片場》嘅男女主角（濱津隆之、真魚）。男主角喺戲裡面都係飾演新導演，而女主角係同佢一齊共患難，所以由佢兩個去頒新導演，同時亦都話畀大家聽好嘅電影係無分國界，而咁啱《屍殺片場》嘅日文戲名就係《攝影機不要停》，即係我哋嘅主題Keep Rolling。」