《五個小孩的校長》班底參與金像同行　心疼小孩將憂傷情緒收起

香港電影金像獎頒獎典禮除了表揚傑出的電影人外，亦肩負起關心社會的責任，今年「金像同行」與慈善機構 關注學童發展權利聯席（關學聯）合作，希望大眾能關注基層孩童面對的問題。大會更找來《五個小孩的校長》導演關信輝先生，跟關學聯攜手拍攝以「小孩有夢」為主題的宣傳短片，讓小孩子們初嚐實現夢想的滋味。 攝影、短片：粱碧玲 剪接：黃卓敏

今屆「金像同行」的拍攝團隊有攝影指導爾超軍（左）、導演關信輝（中）及心理學專家張佩瓊，他們都認為是現實的殘酷，令本應天真無憂成長的小孩子們變得早熟。（梁碧玲 攝）

關信輝導演稱當初收到金像獎的提案時就義不容辭：「金像獎搵我幫手，當然當仁不讓；仲要係關注小朋友，我自己覺得係夢想成真，我一直想拍啲關心小朋友嘅題材，仲要係基層，好感恩有呢個機會。」關導演又感謝團隊主創成員——創作顧問及編劇張佩瓊（Henna）、同時亦是心理醫生，所以在跟小朋友交流上有很大幫助；攝影指導爾超軍則一直有在拍紀錄片，所以在捕捉小朋友的神情方面亦沒有難度。

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「小孩心聲大人唔識去聽」

創作顧問張佩瓊說他們一共做了十個小孩子的訪問，最想在過程中知道他們的感受、心聲，而不只是資訊：「帶住尊重小朋友嘅心，我哋覺得佢好細個，但其實佢哋好聰明，每一個生命都可以感覺世界。」而小朋友在鏡頭前說的都是心底話：「心聲唔係作出嚟，係本身就有，不過大人唔識去聽。」

張佩瓊透露在拍攝團隊聽到小朋友真正的心聲後，現場的工作人員都被打動，全都哭成淚人：「做訪問時係清場嘅，等小朋友專心同我傾偈，其他工作人員就離開，得返我、導演、攝影師，全場只有我係女仔，但最終全部喊得犀利過我，全部流晒眼淚，大家都被小朋友嘅真情打動。」

今年「金像同行」邀請了郭富城、余文樂、楊千嬅、謝安琪及毛舜筠與小朋友們一起拍攝，皆因他們每個都很愛錫小朋友，而且已為人父母，能明白小朋友的心境，有同理心。（影片截圖）

拍攝上主要以小朋友願意去分享為先，其他感人片段有機會的話，亦希望能與觀眾分享。（梁碧玲 攝）

「心疼小朋友將傷心情緒收埋」

張佩瓊又分享其實在基層生活的小朋友們都很懂事亦很老成，他們會進一步思考和配合大人的想法：「我問小朋友有冇傷心嘅時間，佢好快答我話冇，但對眼已開始有淚水。我好心疼小朋友將佢傷心嘅情緒收埋，可能見到大人都有點難堪，唔想講自己感受出來。」爾超軍亦補充：「我好記得其中一個小朋友韻澄，話唔需要買啲想要嘅嘢，只係買需要嘅嘢，想要嘅嘢自己搵到錢先自己買。」

談到拍攝期間最感動的事，張佩瓊說：「泳鍁（跟毛舜筠一組）真係好感動，喺個咁細嘅抖室裡面，哥哥又病咗，佢唔係去憤世嫉俗，反而希望將來可以做一個醫生，可以免費幫人醫病。」攝影指導爾超軍憶起泳鍁的生活環境，四個人在不足100呎的地方生活，家裡還有其他傢私雜物，擠逼得門也關不上，在拍攝上來說也挺有難度。

小孩訪問甩底是心理關口問題

至於導演關信輝，他最難忘一幕是沒有放入片段的。「我最難忘嘅係一個11歲嘅小朋友住喺深水埗劏房，正式拍攝前我哋探過佢、傾過一次偈，但正式拍攝嘅時候佢媽媽話佢出咗街，等咗幾個鐘都冇返。」由於這位小朋友已11歲，張佩瓊相信是他自覺家境不好，不願出鏡。關信輝好記得第一次跟他對話時，說自己冇夢想。「我再問幾次先發現原來佢想做科學家，當時好感動係原來喺板間房生活嘅小朋友，都有大嘅夢想！」

導演關信輝說到感觸之處，兩度流下淚水。（梁碧玲攝）

最後關導演亦不忘對小孩子們說一席勉言：「希望小孩有夢嘅片段鼓勵到多啲小朋友勇於追求夢想，唔好放棄自己嘅夢想！」小孩是我們的未來，他對小孩子們的未來寄予厚望：「最重要係流嘅眼淚係喜悅嘅、充滿盼望，我見到嘅未來嘅工程師、音樂家、醫生，我睇到嘅唔係限制，係無限嘅可能。」