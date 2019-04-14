【金像獎2019】莊文強奪編劇導演兩獎　導演秘訣︰一仗功成萬骨枯

香港影壇盛事《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》今日（14日）舉行，剛剛頒發完最佳女配角和最佳女主角後，隨即由劉青雲頒發最佳導演，但原來劉青雲上台頒獎前曾收到爾冬陞給他的秘密任務，要他在台上講一些跟導演合作過有趣的事！

莊文強憑《無雙》奪最佳編劇和最佳導演兩獎。（影片截圖）

劉青雲出場上台就說：「老實講我都好緊張，因為爾冬陞叫我上台時分享自己同導演合作有趣嘅事，不過根本就無一個係得意同好笑，包括你啊爾冬陞！但係導演同演員係一個好奇妙的關係，傻人會聽癲嘅講，癲嘅又會搵傻人拍戲，導演透過演員帶出自己的內心世界，就好似當年自己一幕戲，打電話俾太太講『其實我好錫你同個囝』而呢套戲就係《高度戒備》，由林嶺東導演以及監製，大家就好似亦師亦友、有愛有恨、有信任既有矛盾的關係，而電影係屬於導演。」

劉青雲笑指：「無指邊個攞獎都好，介紹啲嘢嚟撈啊！」（影片截圖）

當劉青雲宣布「最佳導演」由《無雙》莊文強奪得，他上台表示感言：「記得當初讀電影2年班時，問個朋友咩係導演？「一仗功成萬骨枯」條路點行係自己揀！仲有雖然佢唔俾我多謝佢，但我一定多謝我太太，佢係第一個覺得我做電影會成功嘅人！」

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