【沙贊】一個場景向小丑與小丑女致敬　觀察力幾強勁先睇得到？

《沙贊！神力集結》（Shazam!）電影幾乎提到了每一位DC擴展宇宙（DCEU）《正義聯盟》（Justice League）的成員，片中充滿極大量的彩蛋。但這部電影最酷的秘密（雖然一般觀眾可能會錯過這些小細節）忠實漫畫迷似乎都能發現，便是將Billy Batson的超級英雄成長故事，與「小丑女」（Harley Quinn）和小丑（Joker）的愛情故事連結在一起。這個連結並不只存在於DCEU中，甚至還跨越來到現實生活中。

搞笑的《沙贊！神力集結》竟藏「小丑」與「小丑女」的彩蛋？（劇照）

＊以下將涉及電影劇情，請斟酌閱讀。

隱藏在廢工廠裏的《沙贊！神力集結》彩蛋很不單純

無論是在座位上待久一些等着看《沙贊！神力集結》電影片尾片段，或是只注意到無臉超人客串演出的觀眾們，可能多少都會緊張自己是否錯過了甚麼關鍵內容，但別擔心，Billy Batson、Freddy Freeman、小丑以及小丑女之間真正的連結，其實出現在電影中較前面的部分：就是男孩們試圖測試Billy Batson「沙贊型態」到底有多少能耐的片段中。

「沙贊」測試超能力一幕非常搞笑，令觀眾留下深刻印象。（劇照）

他所使用的電擊能力、超高速度、超強力量以及防彈能力……都在第一個晚上的測試中發現了。但當Billy和Freddy發現沙贊的能力可能性趨於無限大時，他倆決定逃學，跑到費城郊外的一座廢棄工廠中開始更多測試；或是說，他們想要找出「Thundercrack」真正的能力到底是甚麼。

片中的測試過程相當複雜，並且發現Billy能浮空、一拳打爆水泥牆、捏爆煤渣塊，甚至在不情願的狀況下被放火燒──但這些都不是需要仔細深入觀察的部分，大家應該將注意力轉移到那個「場地」上。

《自殺特攻：超能暴隊》小丑女與小丑「化學婚禮」的場地

那個空蕩蕩的廢棄工廠看起來似乎有點無聊，但在少年們進行一連串超能力測試的其中一個鏡頭，暴露了倉庫中的金屬梁柱以及大型蓄水池上，印有某種企業的標誌。

熟悉的logo。（網上圖片）

這個標誌就是「ACE Chemicals」，曾多次出現在DCEU作品中，是葛咸城（Gotham）的機構之一，也是DC漫畫系列中最惡名昭彰的企業之一。為甚麼呢？因為它所生產的某種化學毒物，讓某位身分不明的男子化身為那位皮膚慘白、綠色頭髮、發瘋又殘暴的小丑。

但他們在費城留下這座廢棄工廠絕對不是巧合──如果你是DCEU系列的忠實粉絲，也都有看過先前的幾部大銀幕作品，那麼在同一個場地進行類似的「測試與發現」橋段，你可能會覺得有點熟悉。

《自殺特攻‬：超能暴隊》劇照

雖然我們不會知道謝拉力圖（Jared Leto）飾演的小丑，在《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中是否經歷過類似的起源故事，但他讓醫生Harleen Quinzel證明對自己的愛，所採用的方式似乎也暗示了一點「甚麼」。他們直接來到了「ACE Chemicals」中，小丑要求Harleen跟他一樣跳進化學池中，在化學毒物中展開一場「化學婚禮」。

《自殺特攻‬：超能暴隊》劇照

「ACE Chemicals」的現實所在，串連起兩部DC電影

幸好這間位於費城的廢棄化工廠，除了公司標誌之外並沒有留下其他化學毒物，但關於這個場地還有另一個驚人的事實：Billy和Freddy測試沙贊能力的這個廢棄工廠，真實世界的拍攝地點位於加拿大的一間已退役發電廠「Hearn Generating Station」。而這裏也正是上述《自殺特攻：超能暴隊》小丑與小丑女那段「化學婚禮」片段的拍攝地點。

看起來《沙贊！神力集結》中這個將電影、英雄與反派之間連結起來的安排，很有可能是本片導演David F. Sandberg有意為之的結果。

「沙贊」靠搞笑成為DC新救星！點圖欣賞更多劇照▼

+ 21 + 20 + 19

無論如何，這兩部評價明顯不同的電影因此產生出乎意料的連繫，DCEU作品之間的連結很明顯地增加當中，想必粉絲們也會樂見沙贊與小丑女之間是否將有更多的跨界合作的可能。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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