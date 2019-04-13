【金像獎2019】《淪落人》李璨琛曾面癱深明痛苦︰以為就咁玩完

可能你未必知道，李璨琛其實是今屆香港電影金像獎最佳男配角的候選人。被遺忘，因為候選的電影《淪落人》這個星期才上畫，很多人未看到；被遺忘，因為你只記得他擅長演《龍咁威》吳樹喜那類角色，《淪落人》入面有角色適合他嗎？這個如似身邊朋友的角色張輝，似乎跟他不太相襯。 就是不襯，才要去演；就是演得好，才可以候選。難怪李璨琛在訪問中都連番向陳果導演隔空致謝。「多謝陳果俾機會我，演一個像人的角色。」

過去的角色不是嘻嘻哈哈，便是如《狗咬狗》般的暴烈，琛仔斷想不到自己有機會演這麼人性化的角色。（葉志明 攝）

「一收到劇本就好開心」

李璨琛過去演的，多是大鳴大放，爛撻撻的角色，縱使是警察，都是為破案踩界犯險那種。來到電影《淪落人》，他飾演的張輝是昌榮（黃秋生 飾）的工友，自昌榮出事後，貼心照顧對方，還替他做跑腿，處處見溫暖。「這個角色跟我平時演的頗大分別，沒想到有機會演一個這麼平實，這麼生活化的角色。我一收到劇本自己都好開心，多謝陳果俾機會我，演一個像人的角色，不是說之前演的角色不是人，只是演繹與效果不同。」

秋生在戲中不良於行，有甚麼需要都要叫好友琛仔幫手，包括幫工人上網報名讀書及比賽。（《淪落人》劇照）

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秋生看到劇本後，決定零片酬接拍，至於李璨琛，劇本未看已經應承。「主要因為陳果，冇陳果就沒有李璨琛，他叫到我實幫手，事後才知對手是秋生。然後再收到劇本，感覺角色似身邊的朋友。」一直以來，找琛仔演的都是嘻嘻哈哈無厘正經的角色，所以接到這個劇本時難掩喜悅之情，但也理解大家的先入為主。「演員是在不同時間去演不同角色，必需要有經歷，有沉澱才可以演某些角色，如果一來便演這類角色，我自問都未必處理到，很多時不是講到句對白，就交到那份感覺。」

琛仔也曾經歷淪落時，「成年冇戲拍，可以點？唔通真係要返去幫人裝修屈燈喉？」（葉志明 攝）

「係咪要轉行去做裝修？」

因為陳果的《香港製造》，李璨琛入行之餘更迎來金像獎最佳新演員，但他當時對演技仍然懵然不知。「我從來都覺得自己最多只是一個演員，絕不是明星，冇想過用演員身份作為終身職業。」未打算入行前，他正報讀機電工程的機電牌，幾經辛苦才入到學。「因為要中三畢業才夠資格，我讀到中二，要問朋友借成績表貼自己個樣上去。」

未知演戲可以當飯食，還是考個牌在手穩陣，於是邊拍戲邊返學，但開工不停時，耽誤返學而經常遲到，功課又甩漏，連導師都忍不住開口︰「去做明星咪幾好，做咩返嚟學屈燈喉？」但琛仔的確想完成整個課程，結果都順利交足功課。

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入行廿年，起初順風得緊要，以為可以一直這樣，但一個沙士，全年冇工開，心中曾泛起是否要返去幫人屈燈喉。「成年冇工開，生活每日都過著好靡爛。做演員最緊要不停運作，才令你腦袋轉動。但停工太耐，差點想轉行，只是一想到拿住個電鑽幫人裝廁所裝燈時，自己是否接受得來？客人都可能以為你來拍戲。」直至跟朋友一起創立自己的時裝品牌，有了充實的寄託，踏實的依靠，自信才慢慢建立回來。

雖然病已好九成，但可能心理作用，琛仔笑言久不久亦覺得左邊臉有「戚戚」下的感覺。（葉志明 攝）

04年曾面癱以為就此玩完

沒工開的日子，未算最壞，更壞是在沒戲拍的日子，2004年轉投去電視台講波，但同一時間身體又跟他開玩笑。「在做緊歐洲國家盃主持時，突然間個嘴合不上，是吃麵飲湯會漏出來那種。照鏡發覺左邊臉全部不會動。大件事！起初還以為撞邪。」

到醫院檢查後，證實患上貝爾氏麻痺症，是濾性病毒入侵中樞神經，從而影響控制面部那條神經線。患病不緊要，最緊要是會否康復。「醫生說有人會完全康後，有人好得兩成，好彩的會有7成。心想︰『不是吧！下半世就是這樣面歪？豈不是玩完？』」由於簽了合約，工作還得繼續，左邊面面癱期間，仍奮力去講波。「真的好辛苦，發音都發不到，簡單的眨眼動作又做不來，睡覺要用手蓋住。」

《三岔口》這一幕，紀錄了李璨琛的一段不快時刻。（影片截圖）

幸好，最終都根治了，雖則偶然還會有些不自在，但整體上都好了九成。他笑言如果想重溫他面癱的日子，可重看電影《三岔口》。「當時陳木勝（導演）找我客串，我就是以這個狀能去演戲中那個警察。」