【金像獎新晉導演】陳小娟父親拋妻棄女　發奮讀書安頓家庭再追夢

《淪落人》作為新晉導演陳小娟的首部長篇作品，的確獲得了相當不錯的成績，除了在全球各大影展頻頻獲獎，更在今屆金像獎榮獲新晉導演。 但原來導演陳小娟現實中的身世亦很令人痛心，小時候爸爸厭棄她是女兒狠心拋妻棄女離家，兩姊妹與媽媽相依為命，媽媽後期更不幸因意外傷殘。

陳小娟由細到大都係高材生，畢業後曾經在銀行界打拚﹑是高薪厚職的尖子。（葉志明 攝）

由細到大都係高材生

陳小娟第一部長篇作品《淪落人》獲得如此好成績並不意外，但小娟未在電影界追夢前，其實是在銀行界打拚﹑高薪厚職的尖子。小娟從小到大都是高材生，會考4A4B，高考成績2A3B，畢業於中文大學環球商業系，更受聘在銀行當管理培訓生，「錢途」一片光明。不過，小娟一直有個電影夢，她的目標是當導演。結果儲夠生活費後，便毅然轉行，去修讀電影電視系碩士。

爸爸因為厭棄她是女兒而離家，兩姊妹靠媽媽一手養大，但媽媽後來不幸遇上意外嚴重受傷。（葉志明 攝）

窮到買唔起電視機

《淪落人》是政府「首部劇情電影計劃」的第三屆得獎作品，電影部分場景在愛民邨取景，原來這裡正正是小娟與姐姐的成長之地。小娟1987年出生，爸爸當年一發現她是女嬰，竟即時執包袱拋妻棄女﹑離家出走，從此沒有照顧過她們一家。小娟之後與母親和姐姐由板間房搬到愛民邨生活，家境拮据，曾經窮得連電視機都買不起，要看電視嗎？只能夠執回來，電視機壞了也沒能力修好。

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《淪落人》在愛民邨取景，這裡正正是小娟與媽媽和姐姐生活的地方，曾經她們一家家境貧困得連電視機都買不起。（劇照）

媽媽意外受傷 姐姐大受打擊

家境貧窮，兩姊妹靠媽媽一手養大，但幸運之神似乎沒有眷顧她們一家三口。在小娟姐姐會考那年，她的媽媽在文化中心的廁所被困求救，對方一腳踢開大門，那度門竟跌在小娟媽媽的頸上，結果媽媽以後都要坐着輪椅生活。或許就是這個可憐的身世，啟發小娟拍了《淪落人》這個故事。小娟的姐姐因媽媽的事大受打擊，被迫輟學。

當年媽媽竟飛來橫禍受傷，當時正是小娟的姐姐會考時期，最終姐姐大受打擊，被迫輟學。（劇照）

人不應該活在既定框框裡

小娟一直都是高材生，幫人補習賺外快，又會自家製飾物放上網賣幫補家計，但說到底她的最大興趣都是看戲。小娟媽媽重視教育又支持女兒擴闊眼界，大學第二年小娟到了外國交流，感受很深，覺得人可以追求不同形式的生活，不一定要活在既定框框裡。小娟回到香港後，在銀行工作，為的主要都是錢。母親不幸在半年後離世，間接令小娟反思到底自己想過怎樣的生活？要為錢放棄夢想嗎？

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小娟的媽媽受傷後，自此要坐着輪椅生活，或許正因這件事啟發小娟拍了《淪落人》這個故事。（劇照）

小娟始終不忘自己的電影夢，決心轉行做自己最想做的事，她報名上編劇班又報讀浸會大學電影系碩士，收入不如以往又要負擔讀書的開支，小娟唯有靠「炒散」維持生計。補習老師、售貨員、助教，同時做幾份兼職，不僅要先養活到自己，才可以談追夢。

小娟從小就有一個電影夢，她大學時曾到外國交流，感受很深，覺得人可以追求不同形式的生活，不該活在既定框框裡。（葉志明攝）

《淪落人》講述半身不遂失婚男與懷有夢想的菲傭相識相知的故事，相信小娟電影的靈感，或多或少來自她自己的身世和媽媽的故事。不過，小娟曾透露電影不是為外傭或傷殘人士去發聲，只希望大家看戲後，無論擦身而過的陌生人跟自己有什麼差別，都不要將對方定型，只要覺得大家都是人，互相平等看待便足夠。