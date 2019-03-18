【亞洲電影大獎】《翠絲》惠英紅二度封女配　即晚上傳泳衣照找數

《第13屆亞洲電影大獎》（AFA）於昨晚（17日）舉行，一眾獎項亦已名花有主，月初惠英紅紅姐曾提及「我後生都有性感過，其實我有好多泳衣相，舊年旅行都有着比堅尼影相，不過沒有上傳到網上，如果攞到獎嘅話，就會在網上同大家分享。」

紅姐憑《翠絲》再奪最佳女配角！（網上圖片）

2010年，紅姐曾憑《心魔》奪得《第4屆亞洲電影大獎》最佳女配角，昨晚又在《第13屆亞洲電影大獎》中，再憑《翠絲》獲得最佳女配角，她在台上感謝導演和給予她信心的每個人，當然最重要的是她昨晚即上傳泳衣照「找數」！認真講口齒！

紅姐即晚上傳泳衣照找數，超近大頭相都未驚過！（網上圖片）

紅姐先上傳一張淡妝大頭相，寫下「君子一言駟馬難追，話找數就找數」，照片可見她正身穿黑色吊帶的泳衣，大頭相只看得出她美麗動人，絲毫跟現時女生截然不同，完全無驚過「影得我頭（臉）好大啊！」

知大家唔夠喉，紅姐再上傳一張全身泳照，身材勁好！（網上圖片）

正當大家以為紅姐「咁就叫做找數」之時，紅姐再上傳多一張全身比堅尼相，更寫下「點會咁簡單，再嚟一張全身，找數找數」，真守諾言！不少粉絲都留言大讚紅姐「好掂」、「女神」、「身材比例超好」、「睇咗紅姐咁多年都係咁索」和「有樣有身材美魔女」等等，更有粉絲問紅姐有無多張，又追問紅姐保養秘技！

紅姐一早已經試過自資拍寫真《惠英紅巴黎寫真集》，自說「唔着衫有咩醜呢！」思想前衛又潮！（網上圖片）

其實紅姐28歲時早已上過成人雜誌《PLAYBOY》的封面，又自資10萬去到巴黎取景，拍攝露點寫真《惠英紅巴黎寫真集》，一本賣$100，當年賣出15萬本！其後紅姐都有在訪問講過：「出世都冇着衫啦，唔着衫有咩醜呢！係你哋啲鹹濕佬戴有色眼鏡睇！」可見紅姐思想前衛，為人又潮又大方，唔知幾時可以再睇到紅姐珍藏的靚相呢？

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