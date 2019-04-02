【金像獎2019】諧趣動作演員劉允奪專業精神獎　謝賢獲頒終身成就

《第38屆香港電影金像奬頒奬典禮》將於4月14日(星期日) 舉行，每年大會率先揭曉其中兩項獎項，分別是終身成就獎及專業精神獎。大會今日便公布本屆終身成就獎得主為謝賢先生，而專業精神獎得主，就是諧趣動作演員，有魚頭允之稱的劉允先生。

劉允拍下大會相片時，俾刻意俾心心大家，不失風趣。

劉允於1968年投身電影圈當龍虎武師，直至70年代正值諧趣功夫片熱潮，就以「魚頭允」的藝名在幕前發展，雖多演閒角，但片約不斷。據統計，劉允一共拍了百多部電影。去到九十年代，諧趣功夫和喜戲漸見式微，他返回龍虎武師崗位，為電影服務至今。

入行五十年的他，永不言休，工作態度認真，特別在威也方面更成為了專家，得到各動作指導的肯定。年屆七十的他，雖然已毋須親自去拉威也，但他仍無間斷地鍛煉身體，確保自己有強健體魄去應付工作，其敬業樂業的精神，值得學習和表揚。故大會決定於頒獎典禮當晚，將頒發在專業項目上最高榮譽專業精神獎予劉允先生。

今屆的終身成就獎就由四哥謝賢奪得。

5、60年代紅極一時的謝賢，曾在電影作品中亦正亦邪，1956年《遺腹子》中，是個受盡後父欺凌，淒慘可憐的小子。1964年《花花公子》，初嘗公子哥兒生活，女友無數卻沒一個是真愛。1969年又以憤世疾俗的形象飾演《浪子》，要向虛偽的社會報復。他以個人魅力，形塑了一批六十年代後期出現的粵語片經典。

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有所不知，這位粵語片大明星，曾在1972年由幕前轉幕後，執導了依達小說改編的《窄梯》，以一部票房超過一百萬元的國語文藝片，成功轉營成為導演，一共執導了八部影片，其中《明日天涯》（1973）的主題曲由羅文主唱。去到七十年代後期，他轉戰電視台，演出不少電視劇，最為人熟悉的，非《千王之王》（1980）中的「南神眼」羅四海莫屬，開啟了他演藝事業的另一章。

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