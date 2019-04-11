《復仇者聯盟4》後有望奇蹟生還？　雷神：我都想繼續演落去

為宣傳Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）再度登上美國知名清談節目《The Ellen DeGeneres Show》。節目中主持人Ellen詢問「雷神」的命運、調侃他從美國雜誌People Weekly「最性感男人」降格為「性感的基斯」，還被老鼠裝扮的人嚇到面容失色。

一開始舞台螢幕顯示兩張People Weekly照片，其中一張標題為「性感的基斯」內頁，列出「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）與他等5位名為基斯的荷李活巨星。Ellen開玩笑地表示：「你曾被People Weekly封為最性感男人，現在只是性感的基斯，你被降級了。」基斯咸士禾夫自我安慰地說：「我們是從全世界幾十億人口中雀屏入選的」。

雷神由「最性感男人」降格為「性感的基斯」。（截圖）

為了讓基斯咸士禾夫開心點，Ellen分享多張他的性感照片，說：「我房間的海報」。他回應：「這些照片都我聖誕節送你的吧！」當螢幕帶到一張基斯與短尾矮袋鼠的合照，他身旁的桌子突然跳出一個穿上老鼠裝的男人，把他嚇到只差沒跳起來，成為該節目被Ellen惡作劇的眾多荷李活巨星犧牲者之一。

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談到《復仇者聯盟4：終局之戰》，基斯表示不知道電影的結局，以及雷神的最終命運：「我弟弟洛基（Loki）死而復生9次，每次死亡他又會再度現身，誰知道其他人的命運？」不過他表示若雷神能活過《復仇者聯盟4：終局之戰》，他願意繼續演下去：「這是我最有趣的工作，如果他們還需要我的話，我非常樂意繼續演下去。」

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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