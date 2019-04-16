【閃亮人生】現實版富翁癱瘓想自殺　「我唔在乎看護係釋囚！」

看到新戲《閃亮人生》（The Upside）的宣傳海報，你會否覺得熟口熟面？事關電影改編自2011年全球賣座法國電影《閃亮人生》（The Intouchables），講述一名法國富翁因意外四肢癱瘓，緣分之下聘請了一名黑人釋囚做看護，兩人背景文化南轅北轍，最後發展成相識相知的好友。 《閃亮人生》電影結尾有提到現實中的這位富商與自己昔日的看護，仍然是好友有連絡，到底這感人的故事中，有多少是與現實的故事相同？

新戲《閃亮人生》（The Upside）改編自2011年法國電影《閃亮人生》（The Intouchables）。（劇照）

《閃亮人生》（The Upside）由尼爾比格（Neil Burger）執導，請來金像提名影帝拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）飾演癱瘓的富翁，奇雲哈特（Kevin Hart）飾演失業更生人士，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）化身私人助理。這個跨越種族階級的勵志故事，其實是源自現實中一名法國富商Philippe Pozzo di Borgo和看護Abdel Sellou的親身經歷。

這個感人勵志的故事其實已多次被翻拍，2011年《閃亮人生》（The Intouchables）﹑在2016年更被翻拍成阿根廷版和印度版，而現正上映的《閃亮人生》就是美國版。（劇照）

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四肢癱瘓的富翁係法國貴族

故事的原型人物富翁Philippe Pozzo di Borgo，其實是一個法國的貴族，一出生已經有很多特權和財富，自少在城堡和莊園中長大，生活無憂，家族生意是經營香檳酒莊。這點跟電影《閃亮人生》的描述有些少不同，戲中拜仁鈞士頓曾提到自己是白手興家，沒有「靠父幹」。

故事的原型人物Philippe Pozzo di Borgo是一個法國的貴族，因一次滑翔傘意外令四肢癱瘓。（影片截圖）

現實中Philippe 也有女助手，這位就是妮歌潔曼（Nicole Kidman）演私人助理的原不型人物。（影片截圖）

意外後曾經自殺 直至遇上看護Abdel

Philippe熱愛玩滑翔傘，但在1993年玩滑翔傘時，一時不留神發生意外，結果四肢癱瘓，當時的他只有42歲。他曾在回憶錄中提到，當時他曾經用氧氣管纏繞在頸上並向後猛拉，希望自殺：「我無法忍受自己連基本自理的能力也沒有，吃喝清楚都要靠人，覺得自己成為了別人的負擔，尤其是對着患癌病的太太，所以意圖想了結生命。」直至遇上看護Abdel，Philippe才改變想法，Philippe更表示現在回想起來，非常慶幸自己當年沒有成功自殺，因為那次之後的20幾年，他都非常享受自己的人生。

Philippe Pozzo di Borgo熱愛滑翔傘，發生意外時他只有42歲，誤打誤撞下認定了Abdel，成為他的看護。（影片截圖）

現實的​Abdel因行騙遊客入獄

Abdel 成為Philippe的看護時只有21歲，現實中的Abdel的確是剛出獄，犯事的原因是他曾參與黑市的工作，所指的是在巴黎行騙﹑偷走遊客的財物。Abdel本身完全無想過要做看護，甚至真的如戲中所說在見工時偷竊，不過偷走的並不是小說而是俄國工藝品法貝熱彩蛋。

Abdel 成為Philippe的看護時只有21歲，現實中的Abdel的確是剛出獄，入獄原因是他在巴黎行騙﹑偷走遊客的財物。 （影片截圖）

拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）飾演癱瘓富翁，奇雲哈特（Kevin Hart）飾演失業更生人士，是一部看得很輕鬆的勵志喜劇電影。（劇照）

「最鍾意佢為人搞笑！」

而Philippe的確見過90個應徵者之後，選定Abdel，這個沒有照顧病人經驗的釋囚作為私人看護，「我不在乎他是釋囚，我要的人就是他，後來我們更成為好友。我們都是社會邊緣的人，我是殘疾人士，Abdel是罪犯，可能因此我們之間有了一種共同的聯繫。」他更提到Abdel是一個「厚顏無恥」，不注重規距，同時有一種很強烈得離譜的幽默感。而且Philippe提到Abdel從沒因他的傷殘而可憐他，最喜歡Abdel為人搞笑對人亦慷慨。

現實中看護的確曾帶Philippe去吸大麻，希望減輕他的痛楚，但Philippe笑指沒甚麼用。（影片截圖）

看護真係帶Philippe去食大麻

戲中更有一幕是看護奇雲哈特帶拜仁鈞士頓去吸大麻以圖放鬆，現實中亦真有其事，Philippe說：「Abdel說這可以對我有幫助，但其實並幫不到我，它能帶走我的一些痛楚，但我因此睡了兩小時，但我醒來的時候就感到非常疲倦，第一次試的時候我才48歲。」Philippe和Abdel在一次到摩洛哥的旅行中，在當地結識了另一半，因此結束了10年的賓主關係。Philippe再婚並生下兩個女兒以及一個養女，在摩洛哥定居。而Abdel就和妻子返回阿爾及利亞定居，開農場為主並育有3名子女。