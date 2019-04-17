奇洛李維斯親解20年前拒演一套電影　票房失利後曾遭FOX封殺11年

荷里活型男奇洛李維斯（Keanu Reeves）一向是不少影迷的最愛，他演出的作品，如《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）系列電影、《殺神John Wick》（John Wick）系列及《生死時速》（Speed）都是歷久不衰的經典作品。 早前奇洛李維斯重提遭Fox封殺11年的因由，雖然FOX曾與奇洛李維斯合作《生死時速》而風靡全球，可是卻因奇洛李維斯一次的決定而觸怒Fox。究竟那套作品得不到男神垂青呢？

《生死時速》的成功，令奇洛李維斯躍升成為超級巨星。（劇照）

奇洛李維斯在1994年演出《生死時速》前，雖然還未稱得上一線巨星，但也是家喻戶曉的青春小生，作品包括《Bill & Ted's Bogus Journey》、《Point Break》及《不羈的天空》（My Own Private Idaho）等。直至1994年，他拍攝導演Jan de Bont的動作驚悚片《生死時速》（Speed），而讓他躍升成為超級巨星。當年電影叫好叫座，全球票房收獲約3.5億美元，並奪得奧斯卡最佳音響效果及最佳音效剪接兩個技術獎項。

由於《生死時速》的成功，於是FOX計劃添食，惟奇洛李維斯為了與阿爾柏仙奴（Al Pacino）合作，他決定接演《追魂交易》（The Devil's Advocate）而放棄接拍《生死時速》的續集。雖然首集導演Jan de Bont及女主角珊迪娜布洛（Sandra Bullock）決定回歸，可是男主角卻換上Jason Patric，最終《生死時速2》（Speed 2: Cruise Control）失之交臂，票房慘敗口碑奇差，獲得多個金草莓獎項（Golden Raspberry Awards）。

《生死時速2》最終由珊迪娜布洛及Jason Patric演出，惜票房與口碑完全無法跟第一集相比。（劇照）

《生死時速2》的失敗，FOX高層或多或少都遷怒於奇洛李維斯的辭演，而奇洛李維斯在早前接受外國傳媒《GQ》的五月號訪問時，再次提及他因拒絕接演《生死時速2》而遭FOX封殺11年：「直到《地球停轉日》（The Day the Earth Stood Still）才再跟FOX合作。」可是《地球停轉日》及《浪魂47》（47 Ronin）這兩套作品，都未能力挽狂瀾，全球票房分別只有2.33億美元及1.51億美元，分別折合約18億港元及12億港元。

相隔11年後，奇洛李維斯才再與Fox合作。（劇照）

劇本出事 拒絕拍攝《生死時速2》

奇洛李維斯曾表示拒絕拍攝《生死時速2》是因為他不喜歡劇本：「我喜歡跟導演及珊迪娜布洛一起工作。當我收到並閱讀劇本後，發覺電影是關於一艘遊輪。可是，遊輪的速度比汽車還要慢，我愛你們，但我不能這樣做。」就是這樣，他拒絕了演出《生死時速2》。

最後，奇洛李維斯談及即將上映的《殺神John Wick3：全面開戰》（John Wick: Chapter 3–Parabellum），他表示只要有需求，他就會繼續拍攝：「只要我的腳還可以。」他最後補充指：「只要觀眾想觀看。」