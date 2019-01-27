專訪「天下第一武指」袁和平（上）　打造香港功夫電影輝煌20年

“天下第一武指”袁和平，捧紅過的動作巨星不計其數：影壇大牌成龍、李連杰、甄子丹，轉型導演拿下50億票房的吳京，影后楊紫瓊、章子怡，還有奧瑪花曼、奇洛李維斯……

《廿二世紀殺人網絡》（一条）

他闖蕩影壇將近一個甲子，見證華語功夫片的潮起潮落，李安稱他為“救星”。

每十年他就有一些新做法，於是未來十年大家都效仿他。 李安

《一代宗師》（一条）

他一生與武為伴，卻為人謙和，全無殺氣，和徐克、李安、王家衛、周星馳、馮小剛，全都合作一遍，還沒有產生矛盾的，業內唯有他一人。

其實我不喜歡武功，好的武術指導也不是武功好的人，而是腦筋好、有想法的人。 袁和平

撰文：石鳴、莫竣威

“天下第一武指”袁和平（一条）

《葉問外傳：張天志》（Master Z: The Ip Man Legacy）

袁和平今年74歲了。他個子不高，頭髮有點白，背也有點彎了，但依然神采奕奕。講起話來，講到興奮的地方，就會手舞足蹈。

眼下並不是功夫片最好的時光。電影院裡最受歡迎的是中國喜劇和荷里活大製作。但他還在孜孜不倦地幹他的老本行。三年前的《葉問3》，他是武術指導，這次《葉問外傳：張天志》他任導演。影片上映第一周，口碑和票房雙逆襲，為同期中國電影最佳。這是《葉問》系列的番外篇，講的是葉問身邊的一個小角色張天志的個人成長故事。

《葉問外傳：張天志》贏盡口碑！點圖欣賞更多劇照▼

+ 22 + 21 + 20

張天志是一個人力車夫，出身草根，在地下打黑拳，靠“詠春”賺錢。在《葉問3》裡，他曾經單挑葉問，和葉問爭誰的“詠春”拳才是正宗。那場“詠春鬥詠春”的高潮戲，設計者正是袁和平。張天志差了一招輸給葉問，這個小人物反而在袁和平心裡生了根：「葉問生活富裕，過得很好。張天志比較底層，他要往上爬，想一直打上去，結果卻輸了。」

《葉問外傳：張天志》劇照，張晉飾演張天志（豆瓣）

他的性格是有仇必報。輸了以後，人生狀態會怎麼樣？他還做不做詠春？我覺得還可以發展出另外一個故事。 袁和平

於是《葉問3》裡的配角，變成了《葉問外傳》的主角。一開始，這個小人物仿佛真的收心養性，要從此放下詠春，做一個平凡人。但是這是一部動作片，當然是要開打的。而且打鬥的場面恰恰被評為這部電影最精彩的部分。

「其實他輸了，心裡有壓力的，從此不打詠春。但是後來他再用詠春打，贏回來。」袁和平概括這部《葉問外傳》的中心點是：人失敗一次不會永遠失敗，你只要能爬起來，就永遠有成功的機會。

《葉問外傳：張天志》（一条）

人要有自信心。沒有自信心是很難成功的。這部電影是在講自信心。 袁和平

“天下第一武指”（The World's Best Action Choreographer）

袁和平1945年出生，1962年入行，到今天已經在電影圈裡沉浮57年了。“天下第一武指”，原本是李連杰封給他的稱號。正是袁和平，帶給了李連杰演藝事業第二春。

1982年，一部《少林寺》，讓李連杰紅遍大江南北。自此，他被困在“少林小子”的定位裡不得翻身。接連拍的幾部功夫片，票房都不如預期。到1980年代後期，張藝謀拍出了《紅高粱》，陳凱歌拍出了《孩子王》，第五代導演的文藝片開始火爆，人們對武俠片漸漸失去熱情。

直到1992年，李連杰、徐克、袁和平聯手，在《黃飛鴻2之男兒當自強》中塑造了一個全新的黃飛鴻，重新引發了香港武俠片在九十年代的熱潮。

《黃飛鴻2》為李連杰撇甩“少林小子”形象，點圖重溫精彩劇照▼

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那時候，一部港片的拍攝時長也就20多天，然而徐克的這部黃飛鴻，拍了8個多月還沒殺青。期間換掉了11個攝影師，換了好幾個武術指導，就是拍不出徐克心目中的那個黃飛鴻，直到找來了袁和平。

多年以後，袁和平對蟬聯過5屆全國武術全能冠軍的李連杰的武術功底仍然讚不絕口：「我合作那麼多動作演員，我覺得李連杰真的一流。因為他懂的武術太多了，你講什麼他都懂，好像一個功夫字典。他是一個難得的人才。」

黃飛鴻（李連杰飾）與納蘭元述（甄子丹飾）對決。（一条）

袁和平給李連杰設計了制勝的三板斧：

第一、反其道而行之。一般而言，空間越局限，越忌用長兵器，因為施展不開。然而袁和平讓李連杰在狹小的船艙內使長槍長棍對打，招招出其不意，帶給觀眾視覺上極大的新鮮感。 第二、大膽打破“南拳北腿”的成見，為黃飛鴻這樣一個南派角色設計了一招北派腿法——佛山無影腳。騰空後側身連續踢腳，其實是違背了物理學常識，後來卻成了黃飛鴻的招牌動作。 第三、拍出李連杰的幽默感。“少林小子”時代的李連杰，總是一臉國恨家仇。結果突然發現，原來大俠也能搞笑，一下子拉近了觀演距離。

拍完《黃飛鴻》系列，李連杰奠定了香港武俠片一代宗師的地位。他與袁和平合作的《太極張三豐》，被美國雜誌《Entertainment Weekly》評為電影史上19部最偉大的功夫片之一。

《太極張三豐》劇照（一条）

一種功夫潮流的誕生

其實，把功夫拍出喜感，原本就是袁和平起家的路數。1978年，袁和平、成龍合作的功夫喜劇《蛇形刁手》一炮而紅，自此開啟了喜劇動作片在香港、東南亞持續十年不衰的潮流。

《蛇形刁手》誕生之前，因為李小龍1973年早逝，功夫片出現了斷層。香港導演王晶回憶說：「一時群雄並起，人人以為李小龍死了就係我叻哂，所有武館師父都成為主角，結果全部失敗。」

袁和平以《蛇形刁手》開創功夫喜劇，點圖重溫成龍搞笑一面▼

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走“狠打”的暴力路線走不通了。觀眾心裡想的是：「李小龍咁好打都死得咁化學，你哋算老幾？」

《蛇形刁手》是袁和平的導演處女作：「當時我很想開闢另外一條功夫片路線。大家都知道，那是很流行張徹武俠片的時代，所有的功夫片都非常血腥、暴力。李小龍的打法很剛，很強，每一招的動作都非常狠。製片人就問我，能用什麼方法來突破他們，結果功夫喜劇就成功了。」

袁和平親自示範武打動作（點圖放大）▼

《蛇形刁手》裡，成龍飾演的主角是一個出身卑微的武館打雜伙記。袁和平為他量身定制了幾套動作，裡面有幾場拳術，像蛇偷蛋一樣鬼馬，製片人一看，直接被逗樂。上映後，不僅在香港大賣，東南亞各地票房也一路飆紅。

「在《蛇形刁手》的慶功宴上，大夥兒都喝得醉醺醺的，片方的人一時興起，打趣說：我們不如再拍套《醉拳》吧。」袁和平回憶：「我聽到後覺得可以嘗試，應該很有喜感，所以不久後就做了。」

袁和平成功開創喜劇功夫電影，點圖重溫《蛇形刁手》劇照▼

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《醉拳》沿用原班人馬，推出後成為功夫片一代經典。成龍之前本來是“票房毒藥”，從此變成了香港最走紅的功夫巨星。這兩部功夫喜劇以其輕鬆愉快的審美，擴展了功夫片的受眾，不是只有男人喜歡，“女人和孩子也覺得好看”。

袁和平也慢慢變成了“八爺”。關於這個稱號的來歷，有好幾個說法。一個說法是，他年少時曾與七位電影人結拜，他年紀最小排行第八，於是後來被叫做“八爺”。另一個說法是，“八爺”來自廣東話裡的“伯爺”，也就是“大爺”的意思，表明袁和平的地位之高、受人尊敬。

年輕時的袁和平。（一条）

他一手捧紅的功夫巨星，不止成龍，李連杰兩位。如今大家耳熟能詳的打星，都與他有過交集：甄子丹（《笑太極》）、楊紫瓊（《詠春》）、吳京（《太極宗師》）、趙文卓（《蘇乞兒》）。

可以說，上個世紀末香港功夫電影輝煌了二十年，袁和平是一手締造了這一盛景的最重要的幕後功臣之一。

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