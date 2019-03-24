【最佳熒幕情侶】鄭秀文劉德華19年曾合作9次　大家至愛邊套？

鄭秀文（Sammi）入行多年，演過多部愛情電影，戲中同唔少男藝人配成一對，但對於觀眾嚟講，最合襯嘅一定係劉德華。佢地兩位無論戲裡戲外都係知己，Sammi喺23號偶遇華仔，令佢都興奮到大叫：「喚醒了自己曾經是kinki他是華少，我是mini mo他是肥佬，我是何家彤他是盲探，還有盜生盜太.........」

Sammi偶遇好拍檔華仔，不禁尖叫攬攬合照再寫下長文回顧二人友誼。（鄭秀文Facebook）

Sammi上載同華仔嘅合照並寫下長文：「當打開電梯，看見進來的人mi 就尖叫了，竟然在不太可能會遇上的一刻，徹底遇上了哈哈﹗開心得滯二話不說, 擁”華”入臂彎。緣份深這回事又或者上帝早已預備這回事，真的不得不信。相識二十年，這份建立不易被挪移。一起拍戲，一起遇上演唱會失聲事件。也許是上天讓我們彼此更暸解箇中感受，然後彼此鼓勵然後繼續上路。順道也多謝華仔在電影《花椒之味》的客串，有他的參與，我在戲中的愛情又多了一種情懷，是暖暖的。」

Sammi自行搵嚟6張佢同華仔合作嘅劇照拼成一張圖，但佢地又點止合作6次咁少﹗（鄭秀文IG）

+ 3 + 2

從文字中不難感受到華仔對Sammi嘅重要性，佢地呢一對熒幕情侶喺觀眾心中亦有無可取代嘅地位，以下咁多套佢地合作嘅作品，大家最喜歡嘅又係邊一套？

2000年 《孤男寡女》 Kinki與華少

《孤男寡女》 中華少本身對Kinki間歇性失控相當不滿，但逐漸互生情愫。（劇照）

【孤男寡女】劉德華洗廁所全因鄭秀文 愛是被同化的一種

2001年 《瘦身男女》 Mini mo與肥佬

《瘦身男女》 華仔同Sammi特技化妝搖身一變成Mini mo與肥佬，犧牲色相成就眾人心目中經典。（劇照）

【瘦身男女】杜琪峯都市愛情三部曲 鄭秀文劉德華為愛瘦一次

2002年 《無間道》 Mary與劉建明

2003年 《無間道Ⅲ：終極無間》 Mary與劉建明

雖然Sammi喺《無間道》系列中只係客串，但劉建明想做個好人，好大原因都源自Mary。（影片截圖）

2004年 《魔幻廚房》

《魔幻廚房》中SAMMI同華仔其實唔係一對，但見到SAMMI都專登搵出呢張劇照，對佢地嚟講應該都有特別意義。（網上圖片）

2004年 《龍鳳鬥》 盜生與盜太

2004年 《龍鳳鬥》 盜生與盜太由輕鬆耍花槍式談情，變成真心為對方設想的愛惜。主題曲一響起已經令唔少人感動落淚。（劇照）

【龍鳳鬥】劉德華鄭秀文深深愛一次 《如果我有事》死守愛的承諾

+ 3 + 2

2013年 《盲探》 何家彤與盲探

2013年 《盲探》 何家彤與盲探

+ 3 + 2

2016年 《偷天特務》 寶爺與前妻