【女皇哥基大冒險】張彥博用狗仔Tone聲演三日：覺得自己變咗隻狗

今日（17日）動畫片《女皇哥基大冒險》舉行首映禮，張彥博在當中聲演英國皇室中最得寵的哥基歷斯，他又分享這是第一次聲演電影，十分高興：「我之前睇人哋配音係手舞足蹈、好大Motion，原來真係需要自己變成嗰樣嘢先演繹到個角色。我今次係演隻狗，就真係幻想自己係隻狗。其實我都配咗差唔多三日時間，喺三日裡面都係用一個狗仔Tone去做，都覺得自己變咗隻狗。」

張彥博認為最特別的是學會怎樣運用自己的聲音；更認為自己與聲演的歷斯個性有點相像，有點調皮，連樣子也有點相似！（陳順禎攝）

其實配音工作，張彥博一直都想試。「細個時好鍾意玩公仔，跟住自己扮聲。然後我之前寄咗段聲畀電影公司，係一個人分飾四把聲，一個後生仔、有個妹、再加爸爸媽媽，砌咗個故事出嚟，導演陳心遙聽到覺得幾得意，又有啲卡通片元素，就搵咗我去做呢件事。」張彥博又分享自己超級鍾意寵物：「其實我有養貓，細個都有養過好幾隻狗，所以今次睇完劇本做功課嘅時候，諗返起好多以前同隻狗嘅回憶。」跟愛犬這些回憶亦幫助他在是次聲演上的發揮。

張彥博稱之前拍過不同的劇，今次第一次參與動畫配音，好像在自己人生的書上留下了一個篇章。（陳順禎攝）

說到第一次參與動畫配音，張彥博說：「我覺得好好玩，配音同拍劇其實都有啲相似，因為兩者都要入戲，但今次就要用把聲去演繹，變咗需要投放嘅情緒多咗。」問到到配音與戲劇兩者的比較，張彥博說：「Dramatic啲、聲線要放大啲，做戲可能Control比較細微，但配音見唔到樣得把聲，就要諗好多方法去令觀眾明白當時嘅感覺，其實同唱歌差唔多。」