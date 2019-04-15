【Where's Wally？】威利真身係殺童魔？　治癒繪本藏暗黑訊息　

暢銷全球的兒童繪本《Where’s Wally？》(威利在哪裡？)，要在人山人海，各式各樣的人物中，尋找出男主角威利，難度爆燈，又充滿治癒感，而這系列繪本自1987年誕生後，32年來俘虜了不少粉絲，但原來在童心滿滿背後，威利本尊竟然流傳著一個恐怖傳說，指他其實是一個連環殺人魔，究竟當中隱藏著什麼秘密？下文為大家娓娓道來。

威利是繪本人物，誕生於1987年，同年英國出現連環殺童魔，被指是威利的靈感來源。（網上圖片）

英國插畫家Martin Handford，創作出繪本《Where's Wally？》。（網上圖片）

《Where's Wally？》曾推出了電視動畫版，以威利衍生出不同故事。（網上截圖）

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全球都有粉絲的兒童繪本《Where's Wally？》，於1987年由英國插畫家Martin Handford所創作，主角威利是戴著眼鏡、絨球帽，手拿拐杖，身穿一件搶眼的紅白間條襯衣，繪本裡威利隱藏在密密麻麻的人海中，讀者千辛萬苦才能將他找出來，而早期的威利，更隨身戴著不同的露營用品，原作者Martin Handford的創作靈感，一直引起無數人的好奇心，但他自從1990年後，已經沒有接受訪問，而威利真正身分更有著一個恐怖都市傳說。

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經典繪本《Where's Wally？》一覽：

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在Martin Handford創作威利的時間，同年在英國曾出現了一個連環殺童魔，遇害小童高達25人，雖然警方將其拘捕，但由於犯人精神異常，所以只被送往精神病院治療，但他最終卻逃出了病院，自此人間蒸發，未有受到法律制裁。當時精神病院服飾正是紅白間條衫，不少人相信Martin Handford的創作靈感正是來自該名殺童魔，而更巧合時繪本中的威利近衛隊，即是穿上威利招牌服裝的其他人物，竟然又是25人。至於威利的裝扮，更暗示著他殺人魔正變裝逃走，而繪本背後暗藏叫家長提高警覺，殺人魔就在大家身邊的暗黑訊息，只是繪本大受歡迎，粉絲不時也會打扮成威利，卻是原作者始料未及。

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Martin Handford自1990年後，已經沒有接受訪問。（網上圖片）

《Where's Wally？》歷年來推出了世界各地不同的兒童繪本，但原來在1990至1999年間，曾在美國被列為100大禁書之一，皆因一張以沙灘為背景的圖片中，曾出現裸露上身的女子。除了繪本外，威利亦曾推出13集的動畫，而電影《在人海中遇見你》，拍攝靈感就是來自該繪本，女主角要在布宜諾斯艾利斯中，尋找到她的心上人。話說回來，雖然兇案至今已逾32年，但當年逃脫了的殺人魔「威利」，至今又會否仍然生還，想想也覺得心寒。

威利現時全球也有粉絲，更模仿威利的打扮。（網上圖片）