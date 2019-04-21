《淪落人》《閃亮人生》設定類同就係抄？　從相識相處相知談分野

《淪落人》在本屆金像獎上獲得佳績，首次執導的陳小娟奪得新晉導演、女主角Crisel Consunji及男主角黃秋生，更分別榮獲最佳新演員、最佳男主角。《淪落人》上映後口碑不裕，被稱讚故事溫情又貼地，但同時又有聲音指，它與2011年的法國電影《閃亮人生》（今年推出同名美版）相似，到底兩者當中是模仿還是巧合？ ＊請注意！內文含劇透！

黃秋生零片酬接拍《淪落人》，皆因他認為菲律賓人為香港貢獻了很多，但香港電影卻從來沒有她們的位置。（電影劇照）

4月11日正式公映的《淪落人》故事講述昌榮（黃秋生 飾）因工傷意外半身不遂，要在輪椅上度過餘生；Evelyn（Crisel Consunji 飾）離鄉別井來到昌榮的家當菲傭，是為兩個淪落人在困境中相濡以沫的故事。美國版《閃亮人生》與《淪落人》在同日上映，兩者題材相似，難免會有比較，導演陳小娟先前亦曾在訪問中提及，確有參考過《閃亮人生》。

其實《淪落人》和《閃亮人生》在命題上取態已經不同，《淪落人》是兩個天涯淪落人互相扶持、調子相對較悲；《閃亮人生》則是為彼此的人生增添色彩、歡笑元素較多；另外本文將由主角的相識、相處、相知三部份，拆解兩部電影的和而不同，看看兩者在情感鋪墊上是否類同。

《淪落人》和《閃亮人生》都是說殘疾人士與護理的故事，題材相似，難免會有比較。

相識－兩個癱瘓的人與聘任的護理間發生的故事

《淪落人》中昌榮因建築意外肩膀以下癱瘓，起居生活急需別人照顧，其實任何一人也可以，命運卻安排了Evelyn的出現。Evelyn為了生活離鄉別井、放棄學業來到香港寄人籬下當菲傭，她急需一筆費用去辦理婚姻無效手續。雖然兩人言語不通，但兩位都是被殘酷命運選中的人，這個是他們在困境中互相依存、互相扶持的情感故事，讓觀眾心裡感到暖暖的。

《閃亮人生》中Philippe是個富豪，想找個不會同情他身體殘疾的護理員，這是很多傷殘人士的共同願望，所以相中了失業又無任何履歷的黑人Driss。初時Driss只是對華麗的房子和被Philippe的激將法打動。而這對組合相對《淪落人》來說，需要更長時間磨合，黑人和白人、貧者和富者、粗人和文人，二人不同的地方著實較多，引發的笑料也較多，感覺比較像歡喜冤家。

【金像獎新晉導演】陳小娟父親拋妻棄女 發奮讀書安頓家庭再追夢

【淪落人】由迪士尼走到金像獎 Crisel Consunji拍戲為撐自己人

大部分人都是因為《淪落人》和《閃亮人生》共乘輪椅的這一幕，而一口咬定兩片極為相似，可兩個故事的調子其實不一樣。（電影劇照）

相處－彼此之間的磨合過程

在《淪落人》中，初時因為以往聘請菲傭的經驗，昌榮對Evelyn並不信任，初來報到已經沒收了她的Passport，後來因語言不通、雞同鴨講而產生隔閡，直到後來昌榮感受到Evelyn是真心真意照顧自己，甚至為了能負擔他的重量，偷偷的鍛練手臂肌肉，更在一次火警發生時，沒有不顧而去，這些都被昌榮看在眼內，從而增加對Evelyn的信任。

如果Evelyn一心想做好呢份工的話，《閃亮人生》中的Driss則剛剛相反，開始時對工作不太上心，二人的情誼漸漸在日常小事中累積，到後來Driss帶Philippe走出他的安全區，顛覆了Philippe平淡無奇的生活，讓他更享受自己的人生。同時，Driss化身最佳損友教Philippe吸煙、帶他到聲色場所、更鼓勵他自信地向心儀女生表露心跡，而不是止於書信關係。反之，即使Philippe身邊人對Driss頗有意見，他都以三寸不爛之舌極力維護。的確與戲名一樣，閃亮了對方的人生。

+ 9 + 8 + 7

相知－彼此之間建立信任

在《淪落人》中，昌榮因為自己的殘障而決定成就Evelyn的夢想，用自己為數不多的賠償金買了一部單反相機予Evelyn，並鼓勵她追隨自己的夢想，成為了Evelyn的Dream Giver。同時間，Evelyn亦幫助昌榮實現和兒子團聚的想法。就是這些小事，二人之間築起了信任，關係亦漸漸愈行愈近、不止於僱主和菲傭關係，有觀眾說根本是愛情，而小編則認為有些感情有時候未必需要下定義。

《閃亮人生》中Driss幫Philippe的生活找回色彩，Driss的生活環境亦因Philippe而有所改善，Driss更幫Philippe約了女筆友出來，然後自己光榮退場。兩部電影皆選擇以離別作結，兩位主角都在彼此的人生中留下一些印記，為對方的餘生帶來一些影響就夠了。即使彼此間已經建立了很深厚的情誼，但兩位殘疾人士最後都選擇放手，讓他們的護理員找回屬於自己的人生，或許這就是比感情更祟高的愛。

【淪落人】李璨琛未看劇本已接拍 曾面癱深明痛苦︰以為就咁玩完

【金像獎2019】黃秋生母親晚年輪椅為伴 曾憂心到祈禱願減壽廿年

+ 4 + 3 + 2

總括而言，在電影的大體架構上來說，《淪落人》和《閃亮人生》的確是相似，可是從細節來說，《淪落人》卻以香港的基層為本，道出了一個貼地、寫實的香港故事：屋邨的風貌、黃秋生的粗口、人口老化卻沒什麼支援⋯⋯主角的狀況雖讓觀眾感到心酸，同時追求夢想的主題卻帶出希望，天涯淪落人的互相扶持，沒有刻意煽情，卻讓觀眾看得心裡一暖，值得入場一看。



兩片的調子不相似，但說的都是溫暖人心的故事，可謂各有可取。若要從中選擇一部去看，小編大概會選擇《淪落人》，美國版的《閃亮人生》是開誠布公的翻拍，而2011年的法國原版已經太經典，很難去超越，反之《淪落人》則是以貼地的香港為背景，人情味更加深厚，在畫面上亦較易觸動觀眾，加上黃秋生式的粗口，就是有種莫名的親切感啊。