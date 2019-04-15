【淪落人．專訪】為夢想放棄高薪厚職！新晉導演陳小娟崛起之路

於第38屆香港電影金像獎獲得最佳男主角、最佳新演員以及新晉導演3項大獎的《淪落人》（Still Human），背後有着香港獨立製作名導陳果監製撐腰，黃秋生更因此片的好劇本豪氣零片酬演出，成為影壇佳話，而公開放映的成績亦有目共睹！這一切的起源出自才貌雙全的新銳女導演之手，她名叫陳小娟。

小娟導演本人親切可愛。（電影神搜）

一身反骨的年輕導演：陳小娟

出生於1987年，現年32歲的陳小娟導演一身反骨，畢業於香港中文大學環球商業系，可以從事穩定的高薪工作，卻循着《點五步》、《一念無明》的腳步，於創意香港和香港電影發展局推動的「FFFI 首部劇情電影計劃」中「大專組」拔得頭籌（同期的「專業組」則是李卓斌的《G殺事件》），拿着不過325萬港幣的小成本製作預算，在限期一年半須完成作品的壓力下，義無反顧地拍出《淪落人》。

眾所皆知，「淪落人」出自白居易的《琵琶行》，但或許對於香港人更熟悉的，是蔣志光和韋綺姍對唱的歌曲《相逢何必曾相識》歌詞。這個流傳千古的「淪落人」到了陳小娟的手中，則刻畫出香港當代社會中「弱勢族群」的動人情誼。

比起《琵琶行》，也許港人對於《相逢何必曾相識》中的這句歌詞更加熟悉。（截圖）

2015年陳小娟開始《淪落人》的劇本創作，經過一年左右的修改與思量，在2016年向「FFFI首部劇情電影計劃」提交劇本，故事講述一名因工地意外而癱瘓的中年男人昌榮（黃秋生飾），妻兒離去後，孤單一人住在公屋中，靠着賠償金過生活，徘徊在毫無希望與夢想的輪迴中。某天，年輕菲律賓藉看護Evelyn（Crisel Consunji飾）偶然到來，離鄉背井的她懷抱着攝影夢，意外替了無生氣的昌榮注入一股活水，這對「主」「僕」關係，拾起了彼此的傷痕，迎向四季。

男、女主角兩人互動溫馨。（《淪落人》劇照）

或許從《淪落人》的海報和故事大綱來看，會令人很直觀地感受到《閃亮人生》（Intouchables）的影子，但對於陳小娟來說，卻完全不同意這樣的類比：「《閃亮人生》我很喜歡，但除了坐輪椅之外，其實角色設定很不一樣，《閃亮人生》的主角是有錢人，兩部片只是剛好都是一個皮膚白的人坐輪椅，黑一點的人在推。」

《淪落人》女主角推輪椅的海報，甚有《閃亮人生》的影子。（《閃亮人生》劇照）

陳小娟更進一步說道：「我寫劇本的時候故意不把角色們寫成邊緣人，其實這是一種標籤，他們很慘、很不同，但這並不是一種在幫助誰的意思，我沒有當他們是特定族群，他們的處境不過是跟大部分的人不一樣罷了。」

菲傭、移工、老窮殘，生活在此都是香港人

「去標籤化」在此片變得額外重要，陳小娟不願用「社會邊緣人」來描述這群處在社會底層的小人物，反而將這些人同樣視作獨立的個體，他們有能力生活、有能力做夢、更有能力去愛，陳小娟對於筆下角色的愛惜與無畏，明顯地透過《淪落人》展露無遺。

黃秋生、Crisel Consunji憑電影雙雙奪得金像獎。（《淪落人》劇照）

在片中Evelyn與其他3位菲藉看護前往夜店時，分別穿着紅、藍、黃、綠的禮服，這樣的設計與在奧斯卡大放異彩的《星聲夢裡人》（La La Land）中，愛瑪史東（Emma Stone）與友人前往派對時的衣着不謀而合，形成了鮮明對照。

談到這場戲，陳小娟大笑着說：「是我故意搞笑，我覺得為甚麼這麼美的東西只能在金髮白人女生身上拍出來，我的角色們也很美，他們（菲籍看護）也有愛美的一面，我要讓他們很美的走在一起，我不想他們整部片只能穿很舊的衣服坐在路上，我想要他們也可以坦蕩蕩走路。」

《淪落人》其故事基底悲傷，但悲傷中卻有着《星聲夢裡人》的疊影趣味，更對「美」有着宏觀見解，也不至淪為博取同情的濫觴窠臼，或許這也是陳小娟大方、樂觀的天性使然。

導演刻意模仿《星聲夢裡人》。（《星聲夢裡人》劇照）

縱使菲傭Evelyn、新移民（李璨森飾）以及靠賠償金過活的癱瘓者昌榮，皆不是「邊緣人」，但不可否認的都是香港的「弱勢群體」，《淪落人》以傷痛串起了這些弱勢群體，並透過菲藉看護的眼（攝影）看見香港，有一顆鏡頭甚至帶到「用攝影看香港」的標語，在正宗的香港電影中，對於外來群族的描寫較少，此片卻特立獨行的以異鄉人視角並行出發，在香港成長的陳小娟如何掌握這陌生的觀點？

黃秋生演技精湛。（《淪落人》劇照）

「他們也是香港人，我想強調香港本是多樣的。」陳小娟鏗鏘有力地說。

為此她更透過訪問傷殘人士的日常生活、走訪相關的協會和機構認識許多外傭，並實際掌握到諸多小細節。其實片中由Crisel Consunji飾演的Evelyn是真有其人，其角色原型來自於有着攝影夢的外傭攝影師，這加深了陳小娟對角色的刻畫：「女主角在戲中的老照片都是她拍的，她也會分享心情，來到這樣的地方、做沒有很喜歡的工作，但最愛拍照。」

Crisel Consunji為第一次演出。（《淪落人》劇照）

薪火傳承：黃秋生和Crisel Consunji、陳果與陳小娟

有着扎實的田野調查，使得《淪落人》的角色們立體而鮮明，情緒豐沛且飽滿，主僕關係從一開始的緊張對立，中段的互相諒解到最後碰撞出的動人情愫，此片可說是完全圍繞在兩名角色身上。演員間有無火花，化學效應的激盪就變得額外重要，老經驗、一身「戲」胞的黃秋生和第一次演電影的Crisel Consunji該怎麼溝通，又如何調度排戲？

陳小娟說：「我的演員都很專業，就算女主角是第一次演戲，但她有才華、很理解劇本，並準確演出，黃秋生也沒有指導她，在現場感受不到年資差異，是很平等的溝通合作。我沒有特別因為新人以及前輩有所指揮，我只是跟他們說我要的感覺，他們就演出來，挺順利的。」

電影裏不少動人場面。（《淪落人》劇照）

綜觀這批竄出的香港新銳導演們，作品中幾乎都可見上一代香港電影人的身影，可以看作是栽培甚至是傳承，探討躁鬱症患者的父子關係，黃進的《一念無明》有余文樂和曾志偉；剖析自閉症患者，陳大利的《黃金花》有毛舜筠；深刻描寫跨性別者心境，李駿碩的《翠絲》有惠英紅、姜皓文和袁富華；呈現出香港青少年的不安並對社會進行咆哮，李卓斌的《G殺事件》有杜汶澤；杜琪峰一手拉拔、「銀河映像」出品聚焦於97回歸的騷動，許學文、歐文傑、黃偉傑的《樹大招風》有任賢齊、陳小春和林家棟；而本文主角，陳小娟的《淪落人》則有陳果、葉童、李璨琛與黃秋生。

時間拉回1997年，英國將香港主權返還中國，該年，陳果使用過期底片，並在劉德華的支持中完成了由李璨琛主演的《香港製造》，拍出小人物在社會中的不合時宜，流露出對於97回歸的悲觀與憂愁。包含金馬獎在內，此片在國際影展中獲獎無數、大放異彩，讓陳果從徐克、吳宇森、唐季禮、杜琪峰等動作大導中竄出，同時讓香港思考獨立導演的重要性。

李璨琛在片中給人穩重感。（《淪落人》劇照）

然而，《淪落人》的監製為陳果，李璨琛更在片中飾演新移民，97回歸20餘年後，今昔對比形成有趣的鏡射，陳小娟憶起與陳果共事的時光：「陳果其實沒有特別要影響我，給了我很大自由，也會給我很多意見，但他每次給我意見以後，都會補說你才是導演，我們也沒有特別要學《香港製造》。」

點圖重溫陳果作品《香港製造》劇照▼

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對於李璨琛的角色，陳小娟則說：「我前期都在陳果的辦公室，那裏有很大張《香港製造》的海報，就是李璨琛在上面，那時候我們一直想不到找誰來演阿輝（新移民），有天看着海報覺得過了那麼多年，李璨琛跟《香港製造》的氣質不一樣，有種成熟的魅力，就請陳果幫忙聯繫，結果阿輝就由他來演出，陳果在各方面都能發揮他的人脈，對於拍獨立電影有很大的幫助。」

難能可貴的是，這群「鮮浪潮」的創作者們在前輩的幫忙下，逐步發展出屬於新世代的方向，並走入了大眾視野，雖說香港以「警匪片」打天下的黃金時代已拉下帷幕，但香港電影的風華，陪着整個華語影壇走過大半時光，仍奠定其不可取代性，而現今在資金籌備不易、環境緊縮的壓力下，諸多「小品」的「獨立」製作，反而能夠拍出當代香港生活最真實的氛圍。

《淪落人》不只是港片，透過鏡頭更發出內在心聲

再從上述舉例的諸多新電影來看，其關注的議題面向多元，流露初執導筒、屬於80年代至90後的獨到視野，更勇於批判和控訴，拿下第35屆香港金像獎最佳影片，由5位新銳導演聯合創作的《十年》，將砲火對準了中國，形成香港的醒世預言，其生猛有勁，最終更有泰國、日本、台灣響應成「十年計畫」，他們敢怒、敢言、敢拍，形成一股不可忽視的新血，《淪落人》中就看見了陳小娟對於香港這片「土地」的關懷與擔憂。

小娟導演以「空間感」敘事。（《淪落人》劇照）

在片中不時以俯瞰、仰角等空鏡頭（Scenery Shot）望向高聳的大廈建築，陳小娟試圖在片中拉出香港的「空間」關係：在角色設定上，昌榮因建築工程意外住在公宅，而Evelyn也在街上以紙箱圍成的區域和朋友席地而坐，「空間感」似乎隱約透露出角色的困境並映照其內心狀態。

「我跟攝影師有討論到香港的建築，因為男主角是建築工人一輩子住不到豪宅，他受傷住在公宅，電影中並沒有很仔細陳述，但我設定是這樣，然後他就活在貧窮區域，這樣的香港跟印象中很多高樓大廈的美好香港有點區隔，我們用鏡頭表達不一樣。」

陳小娟接着說：「外傭在香港更沒有自己的空間，香港寸土寸金，他們沒有屬於自己的家，更不能帶朋友回雇主家，所以他們只能相約在外，但聚會就要花錢，於是他們選擇坐在街頭，我很有感觸，所以把它拍下來。」

電影結尾溫馨動人。（《淪落人》劇照）

從人與人的關係，再到人與社會的狀態，最後是人與土地的共處，《淪落人》皆以人文視野展現對生命與生活充滿希望的哲思，充滿質樸的氣質與浪漫底蘊，在片尾，筆下角色最後彼此的救贖顯現陳小娟導演內化的良善，希冀能讓觀眾在冷漠中看見一絲溫暖曙光。

曾以短片《兒女》參與鮮浪潮短片競賽的陳小娟，終於以首部劇情長片《淪落人》敲響名號，除了於日前獲得金像獎新晉導演獎外，也已在香港電影導演會和亞洲電影大獎拿到最佳新導演，其中亞洲電影大獎更是擊敗了新加坡楊修華的《幻土》以及日本上田慎一郎的《屍殺片場》（カメラを止めるな！）等勁敵，前途一片光明。

陳小娟憑《淪落人》獲新晉導演獎。（截圖）

祝福這位才貌雙全的新導演下一部作品能順利，同時期待《淪落人》在香港與台灣票房都有好成績。

榮封金像獎新晉導演！點圖看更多陳小娟作品《淪落人》劇照▼

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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