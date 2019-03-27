【淪落人．專訪】黃秋生跟角色感同身受︰廢人一個有甚麼Dream？

電影《淪落人》未正式上畫，黃秋生已經憑該角色橫掃各大男主角獎項，4月更直逼香港電影金像獎，挑戰他第三個影帝殊榮。 眼前是一片歡欣，一片歡呼，人人都爭在秋生面前貼金，但當事人就百般滋味，特別是接拍這角色前的底谷生涯。「就好似坐直昇機般，由谷底急速升上去……但你又知得個攞，隨後都不會有人找你拍大製作。」

黃秋生自言因為自己這麼潦倒，才有閒情去理解別人的理想，促成《淪落人》的拍攝。（陳順禎 攝）

最怕遇上「流浪火星」

已是兩屆金像影帝的黃秋生，理應對劇本有份觸覺，深信他接到《淪落人》劇本一刻，已嗅到陣陣的獎項味道，但他笑言這方面根本冇得算。「劇本好導演可以拍到好爛，導演好剪接又可以剪得差，就算剪得好又到對手強，遇『流浪火星』、『流浪冥王星』一齊出，你死得啦！」

秋生更直言看畢劇本，沒有戲劇性看得他感動落淚，反之只覺得文字通順合理，就徐徐說句︰「可以拍」「最主要是菲律賓人做女主角，這個故事在香港電影上早就應該要出現，但一直沒有，所以導演是有膽識有眼光。」

秋生接到劇本時，單單是以菲律賓人當女主角，已經讓他立即想接拍。「香港電影早就應該要出現這個題材。」（劇照）

「角色是明癱，我是暗癱」

300萬成本，要秋生開個片酬價，收得多人家付不起，收得少又過不到自己關口，於是索性零片酬，到賺到時才分紅。不過劇本都不是最能打動秋生，最入心的是她一個觀察。「有件事一定要讚小娟（導演陳小娟），她說找我演是因為看到我眼睛內的憂鬱，我聽後便覺得她觀察力不錯，發現我的狀態跟角色相似。」

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導演陳小娟看中秋生眼裡散發的一股憂鬱，令秋生感到她觀察力之強。（陳順禎 攝）

角色是半癱的中年漢，現實的秋生因為政治立場，令他的事業也陷於半癱。「我已經是被遺忘的，基本上不覺得自己是這個圈的人，大家都跟你說市場已經不在香港，而那個市場又與你無關，所以我都當自己已經退休。」

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「我有甚麼Dream，廢人一個」

戲中有兩幕是直插秋生內心，首先是戲中一句對白︰「你講Dream，我有甚麼Dream，廢人一個」秋生︰「的確是，角色是明癱我是暗癱，我的狀態的確是這樣，這句對白對我來說真的有反應。」其次就是角色在屋內跌倒失禁一幕，那種無助不願見人的痛苦，都曾擦肩而過。「拍攝當日都不在狀態，因為地方好狹窄，在一個不太舒適的環境下拍攝，自己都不能夠放鬆，是有點壓力。」

在人生低谷之時，秋生遇上《淪落人》扶一扶，都是一件美事。（陳順禎 攝）

每部戲都有自己條命，《淪落人》就是一個相濡以沫的故事，如果早幾年出現，要找經常中港兩邊走，拍盡所有合拍大製作的秋生演出，情況可能不再一樣。「人就是在最潦倒的情況下才會去幫人，你好忙時，根本沒時間去聆聽別人。好似叫你捐錢，很可能畀少少錢出來打發對方走便是，沒心情去聽背後理念，只有你沒甚麼好做時才會空出這副閒情去理解別人。」正正因為這份閒情，令他獲得接踵而來的殊榮。秋生也直言別想得他太偉大，當日他只抱著︰「反正都死路一條，有錢冇錢都要死怎麼不去拍呢？」

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