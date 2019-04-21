【復仇者聯盟4】初代成員私下聊天群組傾咩？　黑寡婦：好噁心！

漫威超級英雄電影《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）即將上映，超級英雄陪着大家11年之多，難怪影迷對6位初代復仇者的感情尤其深厚。 而現實中，畢竟大家都合作了這麼多年，初代復仇者幾位亦非常友好。原來他們私下還有一個聊天群組，但提到平時會傾甚麼話題，黑寡婦（Scarlett Johansson）竟然一臉厭棄。

2012 年的《復仇者聯盟》第一次將幾位超級英雄集合起來，大家都封他們為初代復仇者。（劇照）

大家最近看到《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》的預告、海報或者相關消息，都會感到非常興奮，急不及待想知道劇情的發展，想入場率先觀看電影。漫威老闆Kevin Feige亦都表示，這次電影會以6大初代復仇者為主角。2012 年的《復仇者聯盟》首次將多位超級英雄集合起來作戰，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）和「變形俠醫Hulk」麥克雷法路（Mark Ruffalo），就被大家視為初代復仇者。

《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》即將上映，黑寡婦（Scarlett Johansson）早前出席活動時，就提到初代復仇者真的有個聊天群組，相信大家都很好奇到底他們會聊甚麼呢？（Instagram）

黑寡婦：我通常都會感到很噁心

幾位超級英雄合作超過10年，感情相當不錯，私下亦很玩得。近日飾演黑寡婦的Scarlett Johansson出席新戲的活動時，就被外國記者問到復仇者私下是否有個WhatsApp聊天群組？黑寡婦表示，不是WhatsApp，但他們私下的確有個傳訊息的群組。大家當然會很好奇，到底復仇者會傾談甚麼？「我必須說有時是很噁心，很嚇人的。我只能說我在群組裏的評論，通常就是『Ugh噁』，然後Robert Downey Jr.總是會回覆我說『對不起Scarlett！』這樣子。」

提到初代復仇者私下聊天的群組，Scarlett Johansson竟然一臉厭棄。（影片截圖）

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作為初代復仇者之中唯一一位女生，在聊天群組對着一班大男孩，相信也不是易事，難怪Scarlett提起這個話題，都一臉無奈。Scarlett更表示如果她能夠搖頭，她一定會這樣做。

而其實初代復仇者私下不為人知的互動，也不是第一次惹起大家的好奇。飾演美國隊長的Chris Evans曾經提過他們一班初代復仇者的聊天群組，內容根本不見得人，「很瘋狂，不得體又很好玩。」Chris Evans甚至不只一次在提到，他特別喜歡網民對飾演Hulk的Mark Ruffalo改圖，「變性後的你（Mark Ruffalo），特別美麗，那張相片很棒！」面對這樣的讚賞，Mark Ruffalo就投訴Chris Evans已經在聊天群組裡提起過很多次，笑指Chris太煩了，簡直受不了，場面非常搞笑。

Chris Evans曾在訪問中承認他們私下的對話很不得體，很瘋狂但很好玩，更再次提到Mark Ruffalo被網民改圖，大讚變成女生的他特別美麗！（網上圖片）