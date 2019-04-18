【復仇者聯盟4】新預告剪輯22部英雄片　粉絲：感動到起雞皮

《復仇者聯盟4: 終局之戰》（Avengers: Endgame）還有不夠一星期就要上映，影迷們心急如焚，電影至4月15日止已預售超過20萬張飛，累積超過3千萬票房。進入上映最後倒數階段，Marvel Studios釋出最新預告，剪輯過去11年，22部超級英雄電影，粉絲紛紛表示看得很感動，「鼻涕眼淚都出來了」，勾起滿滿的的回憶。

《復仇者聯盟4: 終局之戰》（Avengers: Endgame）即將上映，大家都非常心急，電影未上映預售于票房已經累積超過3千萬。

不少網民看過最新預告後，都表示感動得快要流涕，更起晒雞皮。

距離《復仇者聯盟4: 終局之戰》上映在即，一班超級英雄馬不停蹄到世界各地宣傳。在最新的兩分半鐘預告《To the End》中，MCU由2008年的《鐵甲奇俠》，數到最新的《Marvel隊長》，粉絲們看到大為感動，「睇完內心勁澎湃﻿」﹑「眼淚又湧出嚟﻿」﹑「看完預告，頭皮都發麻」，又話看到預告後，感受到十年來每位英雄的心路歷程，「感觸會非常非常深！無比的感動還有起不完的雞皮。」

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其實粉絲們這樣感動也不無道理，事關這22部電影的確陪着不少人成長，看到預告，很多青春的回憶都湧上心頭，有網民就話「青春能活在有marvel的年代真的好幸福﻿」。有網民除了將過去21部電影的海報集結﹑電影logo合併起來，更精選了部分最喜愛的電影場面，拼湊起來相信會令大家回憶湧現。

更有影迷表示幸好他的青春，是活在有marvel的年代，感覺好幸福，更指看過預告後內心很澎湃。

《復仇者聯盟4: 終局之戰》作為一系列電影的終結，加上上集化灰英雄的生死，粉絲們更尤其關注初代復仇者之後的去向，美國隊長﹑鐵甲奇俠﹑雷神﹑黑寡婦等的命運，令影迷都急不及待想知道故事會如何發展。大家這樣喜愛超級英雄，難怪都話預告《To the End》簡直是目不暇給。

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