【復仇者聯盟4】羅素兄弟親證佢睇過完整劇本　跟蜘蛛俠待遇不同

Marvel Studio 10週年巨獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）倒數5日就會上映！在進入倒數階段，不少粉絲又想睇戲，又怕被劇透，即使有劇透片流出都要思前想後，考慮清楚要不要看。早前在一眾《復仇者聯盟4》演員去到韓國和上海宣傳，在上海方面，有人問到目前有哪位演員有看過完整的《復仇者4》劇本？大家有猜到嗎？

相信目前看過《復仇者聯盟4：終局之戰》正片的只有羅素兄弟。（網上圖片）

在新聞發布會中，「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）聽到這個問題，直接指向導演羅素兄弟，而羅素兄弟則笑笑帶過，指《復仇者4》是整個系列的完結，也是大家的回憶，兼且奉勸大家一定要入場支持！

鷹眼笑指應該得羅素兄弟睇晒正片。（網上圖片）

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羅素兄弟正面承認羅拔唐尼是唯一一個看過《復仇者4》完整劇本的人。（網上圖片）

但近日有消息傳出，羅素兄弟正面承認在「復仇者聯盟」中真的有人睇過整份《復仇者4》劇本，這個人正是「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）！一來是因為羅拔唐尼在打敗魁隆有一定的關鍵作用，二來是他對整個Marvel 10年電影同樣重要，明顯透露對他的信任和舉足輕重的地位。

不少粉絲都希望鐵甲奇俠和小辣椒有個完美結局。（網上圖片）

羅拔唐尼是整個MCU的元老級人馬，無論是在Marvel還是粉絲心目中的地位也是極其重要，雖然鐵甲奇俠、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）跟Marvel的合約已經到期，有傳美國隊長今次將會陣亡，而同樣合約到期的鐵甲奇俠或許有機會以死亡作結，也有機會跟「小辣椒」以完美的結局全身以退。

羅素兄弟防內防外，更要防劇透王「蜘蛛仔」湯姆荷蘭。（網上圖片）

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美國隊長都有睇過完整版？

有指另一個同樣有機會睇完整個《復仇者4》劇本的會是「美國隊長」，不過對於這位超級英雄，羅素兄弟沒有正面承認，但搞笑的是外媒提及導演對待羅拔唐尼的方式就是不一樣，其中最大對比的必定是劇透王「蜘蛛仔」湯姆賀蘭（Tom Holland），要他自己跟綠幕拍戲，甚至連對手是誰都不知道。

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