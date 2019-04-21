【復仇者聯盟4】「鐵甲奇俠」羅拔唐尼承諾　最後8分鐘是歷年最佳

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）尚有不足一個星期就正式上映，導演羅素兄弟（Russo Brothers）早前聯同倖存的超級英雄，當中包括「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）及「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）等，穿州過省出席宣傳活動，讓全球Marvel迷陷入瘋狂狀態。連一向非常謹言的羅拔唐尼都指出「《復仇者4》最後的8分鐘是可能是Marvel電影宇宙影史上最佳。」

Marvel總裁Kevin Feige、導演羅素兄弟、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼、「Marvel隊長」貝兒娜森及「鷹眼」謝洛美維納早前在南韓出席電影宣傳活動。（Getty Images）

早前導演羅素兄弟親證「鐵甲奇俠」羅拔唐尼是唯一一個能夠看過《復仇者聯盟4》完整劇本的人。沒想到，羅拔唐尼日前接受外國傳媒《The Upcoming》訪問，率先向外間披露電影結局部份細節，並向外承諾，《復仇者聯盟4》的最後8分鐘，是Marvel電影宇宙中最好的8分鐘：「這部電影的最後8分鐘可能是Marvel電影宇宙影史上最佳，在某種程度上，因為每個人都參與其中。」聽到羅拔唐尼對電影讚不絕口，相信影迷將更加期待電影的來臨。

導演羅素兄弟指出「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（右3）是唯一一位能有完整劇本的演員。（Getty Images）

「每個人都參與其中」，即意味著化灰的超級英雄都會復活。雖然外界普遍都認為化灰的超級英雄都會復活，但官方一直都沒有明確表示他們會出現，如今算是透過「鐵甲奇俠」羅拔唐尼親口証實，所有化灰的超級英雄都會回歸，最起碼是在電影最後8分鐘。

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼向大家承諾，《復仇者4》最後的8分鐘是可能是Marvel電影宇宙影史上最好。（網上擷圖）

除此之外，曾在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中登場，飾演「鷹眼」妻子Laura Barton的Linda Cardellini日前暗示她會在《復仇者聯盟4》中登場：「我不能夠確認或否認，但我確實會去參加首映禮。所以，這將很有趣！」

飾演「鷹眼」妻子Laura Barton的Linda Cardellini（左）日前暗示她將會在《復仇者聯盟4》中登場。（劇照）

然而，在首兩集《雷神奇俠》及《復仇者聯盟》均有出現，由著名瑞典演員Stellan Skarsgård飾演的Erik Selvig博士將不會回歸：「不，我不在《復仇者聯盟4》，我已經完成了四部Marvel電影宇宙的電影，但合約列明是五部，他們還沒有通知我。」或者是代表日前都傳得熱烘烘的《雷神奇俠4》將會出現。