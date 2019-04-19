【復仇者聯盟4】保羅活特自認中文叻　雷神求重溫《特警新人類2》

Marvel Studio 10週年巨獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）倒數5日就會上映！一眾《復仇者4》演員去完韓國後，日前又去到上海出席宣傳活動，雖然Marvel迷見唔到「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），不過「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）和「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）照舊有亮相，整個粉絲見面會笑聲不斷！

Jeremy Renner自爆取消關注Chris Hemsworth。（網上圖片）

蟻俠囡囡都想聽劇透

在兩日的新聞發布會和粉絲見面會中，4位型男復仇者負責搞氣氛，例如Chris Hemsworth提及《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），所有和他親近的人似乎都沒有好下場，然後Jeremy Renner突然爆出一句︰「所以我在社交媒體上取消關注他」，而Paul Rudd提及自己9歲的囡囡也有問他︰「到底Endgame怎麼了？」雖然他表示自己不知道，但囡囡卻一臉認真，用一雙水汪汪的眼望着他說：「說吧，我不會告訴任何人的。」最後更有提及網上流傳蟻俠會變小飛到魁隆屁股再變大將他爆開的版本，Chris Evans笑指魁隆都40歲了，蟻俠也應該幫他檢查一下，他更笑指這是他聽過最好的故事！

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Paul Rudd指囡囡都想佢劇透《復仇者4》。（網上圖片）

不過講到最搞笑，相信是Paul Rudd再一次大曬中文能力，他很用心的準備了一整句中文，他說：「大家好！很高興來到這裡，我的中文不好，但是他們更爛！謝謝！」除了令台上眾人驚嘆和佩服之外，全場粉絲都即時尖叫和拍掌，看得出Paul Rudd本人也相當興奮！

Chris Hemsworth求睇Paul Rudd拍香港電影片段。（網上截圖）

雷神煽風︰「有冇片睇？」

其實上海之行並不是Paul Rudd第一次講中文，近日他、Chris Hemsworth、Julianne Moore和《Game of Thrones》中扮演關鍵角色「Jon Snow」的 Kit Harington一同登上BBC America 知名Talk Show《The Graham Norton Show》，節目中提及Paul Rudd當年在2002年上映的《特警新人類2》中，扮演FBI探員角色更需要講廣東話，Chris Hemsworth更即時問「有冇片睇？」，想不到的是節目中真的準備了影片更即場播出！

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當時劇組要求Paul Rudd以這個造型扮演FBI。（網上圖片）

由於主持人對《特警新人類》不太認識，他問Paul Rudd是否需要講廣東話，Paul Rudd表示：「這其實全部都是講廣東話的演員，我是扮演一名FBI探員，在戲中其實是講英文的，不過在最後我嘗試去講小小廣東話，整件事很古怪，（你有在劇本上請教他們嗎？）其實沒有人真的會講英文。」

隨後，節目便播出Paul Rudd講廣東話的一小段影片，其實他發音很準確地對馮德倫、李璨琛和陳冠希講出「你哋要跟我走」、「你哋特首應承我要你哋跟我走」和「仲有一件事未做」，但係最爆肚一句一定是「邊間酒吧最好？快啲啦！」而Paul Rudd更即場再講多次「快啲啦！」，更自爆她老婆笑他當時金曲髮造型，就似是80年代著名樂團Duran Duran拍MV，而成員Simon Le Bon就是FBI，笑指兩人當時的造型十分相似。

80年代著名樂團Duran Duran。（網上圖片）

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保羅活特即場再講「快啲啦」（3:02）