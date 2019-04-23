【復仇者聯盟4】導演推介只要溫好呢兩部　由零開始都睇得明今集

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映在即，宣傳活動進行得如火如荼，全球再次陷入Marvel狂熱。有外國記者問導演羅素兄弟，要如何重溫Marvel電影宇宙中21部作品。導演二人都慷慨解囊，提議大家在欣賞《復仇者聯盟4》前，只需要看這兩部作品，究竟那兩部作品有如此大魔力，非看不可。

《復仇者聯盟4：終局之戰》一觸即發，復仇者聯盟成員最終會有多少人生還呢？（網上擷圖）

雖然有不少影迷日以繼夜瘋狂地溫書，為迎接「終局之戰」做好準備。但羅素兄弟同時指出，他們會盡量確保未曾觀看Marvel電影的觀眾都能看懂電影，而兩人也提議大家可以先重溫這兩部作品，為「終局之戰」做好準備。要從21部作品中揀選哪部作品回顧，兩人坦言《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）及《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）是不二之選：「我們是向首次觀看Marvel電影的觀眾提議，雖然每部Marvel電影都互相聯繫，但我會說《美國隊長3》及《復仇者聯盟3》，因為這兩部電影是引進今集的源頭，而《美國隊長3》創造了復仇者聯盟分裂的局面。」

羅素兄弟指，未曾看過Marvel電影，但又想睇《復仇者聯盟4》，便要率先重溫《美國隊長3》及《復仇者聯盟3》。（網上圖片）

「美國隊長」基斯伊雲斯指《復仇者聯盟4》將會是美國隊長的故事的最終回。（網上擷圖）

除了導演推薦的兩部作品外，究竟要了解《復仇者聯盟4》前，還要了解什麼呢？

1. 美國隊長貴為元祖復仇者聯盟成員之一 要感受他為何情緒會如此起伏

在《復仇者聯盟4》的宣傳活動上，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）曾表示《復仇者聯盟4》將完結美國隊長的故事線，所以影迷是時候重溫美國隊長的由來，就可以更充分了解美國隊長的完整故事線。除此之外，在《復仇者聯盟4》次回預告中，曾出現他首次參加士兵招募的一幕，便知這設定是有玄機。

《復仇者聯盟2：奧創紀元》中首次出現了今集《復仇者聯盟4》的副題「Endgame」。（網上圖片）

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2.《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）兩關鍵時刻

第一個時刻是在《復仇者聯盟2：奧創紀元》約33分鐘，影迷就可以聽到當時「鐵甲奇俠」Tony Stark說出今集戲名的副題「Endgame」。

第二個時刻是鷹眼介紹他的家庭。據《復仇者聯盟2》導演佐斯韋頓（Joss Whedon）指出，這幕當時Marvel曾希望刪走，但最終在導演極力挽留下，才得以保留。如今看來，當初留下來是正確的做法。鷹眼變浪人（Ronin），或意味著他的家人敵不過「The Decimation」（化灰）事件。同時，這一集亦介紹了新超級英雄幻視。

2008年上映的《鐵甲奇俠》揭開了Marvel電影宇宙。（劇照）

3.《鐵甲奇俠》揭開Marvel電影宇宙

在《鐵甲奇俠》中，Tony Stark在Dr. Yinsen協助下，建立了首套的鐵甲奇俠盔甲。經過11年洗禮，鐵甲奇俠的盔甲都去到Mark 85。在《復仇者聯盟4》中，今次Tony Stark如何從太空重返地球，或者會向這幕致敬。

除此之外，《鐵甲奇俠》的開首暗示了《美國隊長3》整個故事。

2008年上映的《鐵甲奇俠》，原來已經暗示了2016年上映的《美國隊長3》整個故事線。

4.首波片場照流出 證重回《復仇者聯盟》紐約之戰？

首10分鐘的《復仇者聯盟》向觀眾介紹了宇宙魔方（Tesseract）及在《Marvel隊長》中提及的時間旅行項目P.E.G.A.S.U.S.。

另外，電影介紹了魁隆及洛基的關係，前者借出Chitauri軍團給後者，協助他到地球搶走宇宙魔方。在《復仇者聯盟3》時，影迷看到洛基不情願地把宇宙魔方交給魁隆。

《復仇者聯盟4》片場照曾遭流出，見到超級英雄重回《復仇者聯盟》紐約之戰一役。（劇照）

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5.《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）介紹未來關鍵量子領域（Quantum Realm）

《蟻俠2》介紹了量子領域的作用，並在片尾片段看到蟻俠在量子領域中，而其他三位在現實世界的超級英雄，首代蟻俠及兩代黃蜂女都化灰。然而，蟻俠卻疑似成功逃離量子領域，並與倖存的復仇者聯盟會面，可見影迷是時候重溫量子領域是何物。

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6.假如還有時間，下列四部作品都有關鍵訊息

Marvel電影環環相扣，《復仇者聯盟4》是綜合了Marvel電影過往21部作品。（網上擷圖）

《鐵甲奇俠3》童星再登場？

在紐約之戰後，Tony Stark要處理他的創傷後遺症，他不時有著瀕死的惡夢發生，有指這是與魁隆有關的訊息。當時住在田納西州市郊小鎮的小男孩Harley Keener，協助Tony Stark排除了恐懼和迷思。據IMDB指出，《鐵甲奇俠3》Harley Keener會在《復仇者聯盟4》登場，但未知他目前的狀況。

《復仇者聯盟3》時間發展緊接《雷神奇俠3》

《復仇者聯盟3》發生時間緊接在《雷神奇俠3》開始。 魁隆遇到了雷神、洛基及女武神。最終，魁隆奪回洛基的宇宙魔方。

復仇者聯盟計劃在《Marvel隊長》中誕生

最新的Marvel電影，讓大家了解Nick Fury及復仇者計劃的開始。另外，一直傳出Captain Marvel將會是對付魁隆的其中一個殺著，那麼了解其能力及背景都非常重要。

力量寶石在《銀河守護隊》出現

如果你要重溫這部電影，那麼直接可以到電影約32分鐘開始，當時魁隆問羅南把力量寶石帶來給他。之後跳到最後，星爵如何釋放了宇宙靈球的力量寶石。