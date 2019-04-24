【蜘蛛俠︰決戰千里】粉絲理論揭Nick Fury、MJ關係　獲網民力撐

當大家全神貫注在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時，可是有Marvel迷已經跳到Marvel電影宇宙第四階段最後一部作品《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）身上，並構建出一個關於前神盾局局長Nick Fury全新的理論。雖然這都是粉絲一廂情願的猜測，然而假如屬實的話，影迷或者可以在繼《Marvel隊長》（Captain Marvel）後，了解更多關於Nick Fury的身世。

《蜘蛛俠：決戰千里》尚有兩個多月先上映，但已有粉絲開始估劇情。（劇照）

這個由Marvel粉絲提出的理論指出，Marvel電影宇宙過去甚少提到由森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演的Nick Fury身世。然而，有粉絲指出，在《蜘蛛俠》系列電影中，由Zendaya飾演的Michelle "MJ" Jones可能是Nick Fury的女兒。此理論傳出後，不少粉絲都表示認同。究竟他是基於什麼理論呢？

MJ如此了解「蜘蛛俠」Peter Parker，或者是從Nick Fury口中得知。（劇照）

關於Nick Fury及MJ粉絲理論 意外獲不少網民力挺

據該名粉絲指出，Nick Fury曾跟美國隊長透露，笑稱他遭其妻子趕離家。就是這一句對白，令該名粉絲研究出有關理論。他率先指出，由於MJ跟Nick Fury的習性非常相似，如經常失驚無神突然出現，而且常常穿著黑色衣服。他續指出，MJ的頭髮常常遮蔽著她一隻眼睛，雖然遮蔽著的眼睛不同，但就像Nick Fury一樣，因為Nick Fury其中一隻眼遭Goose所傷而要戴眼罩一樣。另外，他指出MJ對「蜘蛛俠」Peter Parker非常了解，或者她是從其父親Nick Fury口中所知道。除此之外，MJ和Nick Fury都有著一個反政府的人格，或許MJ是受到父親Nick Fury的影響。

Nick Fury曾跟美國隊長笑稱遭妻子趕離家。（劇照）

最後，今次「蜘蛛俠」Peter Parker將與其他同學，包括MJ及Ned Leeds等人在《蜘蛛俠：決戰千里》中歐洲；巧合地，今次Nick Fury親自到來，而不是委託其他前神盾局職員出手，或者是有其原因。然而，電影尚有兩個多月才正式上映，或許在上映前，要請「蜘蛛俠」湯賀蘭劇透才知道這理論是對是錯。