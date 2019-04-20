【蜘蛛俠：決戰千里】最新劇照曝光　網民笑指掀起眼罩似眼鏡

由「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），將會緊接《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映，為MCU第四階段首部作品，更要跟《Eternals》一起對抗The Deviants 變異族。

蜘蛛仔着上黑紅戰衣攬實莎黛雅。（網上圖片）

早前從《蜘蛛俠：決戰千里》的預告中經已知道湯賀蘭會有2套新戰衣，一套黑紅戰衣，一套全黑。昨日（19日）有2張新劇照在《USA TODAY》曝光，其一是湯賀蘭着上黑紅戰衣攬住莎黛雅（飾演Michelle "MJ" Jones），似乎要帶她去另一個地方，而莎黛雅亦情深款款地望着湯賀蘭兼攬住他，兩人勁親蜜。

蜘蛛仔另一套全黑戰衣有特別功能？（網上圖片）

而在另一張劇照中，湯賀蘭着上全黑戰衣背對鏡頭，跟森姆積遜（Samuel Jackson）和Cobie Smulders見面，而且這套黑戰服的眼罩是可以向外翻，跟首預告所見的相同，雖然未知有何特別用途，不過有網民留言笑指這個造型很似時下一款具備太陽鏡片和正常鏡片的眼鏡，掀起的眼罩就似是掀起了太陽鏡片一樣，令人發笑。

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網民笑指蜘蛛仔全黑戰衣可以掀起眼罩就似此圖的眼鏡。（網上截圖）

森姆積遜近日跟「死侍」賴恩雷諾士Ryan Reynolds合拍《保鏢救殺手》的續集《The Hitman's Wife's Bodyguard》，更在個人Instagram上笑指自己「無假放」。（網上截圖）

雖然有指森姆積遜在《蜘蛛俠：決戰千里》中戲份不多，不過相信他在戲中有着重要的作用，也很有可能會代替鐵甲奇俠來照顧蜘蛛仔，作為他的新任契爺。此外很多影迷都很期待跟蜘蛛俠有關的資訊，因為分分鐘會跟《復仇者4》扯上關係，而且好想知道化灰的蜘蛛俠和局長Nick Fury是如果翻生回到世球！

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