【復仇者聯盟4】6位元老成員最後1次合照　變型俠醫倒豎蔥打手印

Marvel 10週年巨獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）今日（24/4）終於正式上映，不少Marvel迷都為了睇《復仇者聯盟4》而不被劇透，特意請假兼睇早場，搶在更早的時間睇完《復仇者聯盟4》，為MCU第3階段作完美收官！截至早上8時正，《復仇者聯盟4》票房衝破1200萬港元，勁破香港史上開畫日票房紀錄、及香港單日非假期票房紀錄！

羅拔唐尼出席活動時顯得異常興奮！（網上圖片）

今日（24日）初代6名「復仇者聯盟」成員「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）和「變型俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）現身荷里活TCL中國劇院，同場更有Marvel總裁Kevin Feige帶領他們在此按下金手印！

麥克雷法路搞鬼以「倒豎蔥」形式打手印！（網上圖片）

一向搞鬼的麥克雷法路今次卻以「倒豎蔥」形式打手印，而羅拔唐尼則開玩笑要幫一旁的基斯伊雲斯簽名，鷹眼的簽名就最有心意，特別加上箭嘴，似足「Avengers」的A字標誌。不過有粉絲表示今次將會是初代6名「復仇者聯盟」成員最後一次公開聚頭，而且亦是他們最後一次以「復仇者聯盟」身份所拍下的大合照，令人感到十分可惜，更有人話追了10年的好戲真正完結，內心十分空虛。

羅拔唐尼搞笑幫一旁的基斯伊雲斯簽名！（網上圖片）

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