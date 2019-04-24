【復仇者聯盟4】女武神意外漏口風　證實呢位超級英雄奇蹟生還

經由Marvel總裁Kevin Feige親自確認，《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）「的確是以環繞着6大初代復仇者為主題」，因此不少Marvel粉絲都非常擔憂「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「變型俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）和「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）這6大演員的角色，在《復仇者聯盟4 : 終局之戰》會面臨甚麼樣的命運。

點圖看6張「初代復仇者」於《復仇者聯盟4 : 終局之戰》的個人海報▼

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不過現在Marvel影迷似乎是可以先為「雷神」基斯咸士禾夫的角色安危放下心來，還記得2017年推出的《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）以歡樂詼諧的劇情和步調一改過往這個系列電影的風格，讓《雷神奇俠3：諸神黃昏》超越前作於全球狂賣8.54億美元。於《雷神奇俠3：諸神黃昏》首度加盟MCU飾演「女武神」的女演員Tessa Thompson就日前就親自爆料，據她所知Marvel已經打算要拍《雷神奇俠4》了！

女武神表示有聽聞《雷神奇俠4》籌備中。（劇照）

Tessa Thompson在接受《LA Times》最新訪問之時，就首度鬆口透露：「我聽說他們已經正在籌備《雷神奇俠4》了，聽到這個消息的當下真的讓我覺得很不真實，但是我真的聽到了消息，我認為導演Taika Waititi也會回歸的！」

「女武神」Tessa Thompson與導演Taika Waititi。（花絮）

雖然《雷神奇俠4》拍攝計畫啟動的消息振奮了不少Marvel影迷，但也有許多人疑惑：「這個消息不就等於劇透了《復仇者聯盟4 : 終局之戰》嗎？」、「雖然我也喜歡基斯咸士禾夫，但雷神全家基本上都掛了，這樣要怎麼拍下去？」、「請還給我們海拉和洛基」、「續集不就是女武神和雷神換上西裝去打外星人？」這是在開基斯咸士禾夫與Tessa Thompson合作的新片《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black International）的玩笑。

點圖重溫「女武神」於《雷神奇俠3：諸神黃昏》精彩演出▼

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雷神有望奇蹟生還？點圖看更多基斯咸士禾夫爆肌相▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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