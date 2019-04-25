【復仇者聯盟4】內地網驚現足本盜版　香港開畫單日票房破2000萬

萬眾期待的Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於上映，內地亦於昨日搶先美國開畫，但不出24小時，網上便流傳足本盜版電影，這個比任何劇透還恐怖的炸彈，旋即在互聯網引爆。

咁快有盜版，美國隊長知道會唔會喊？（影片截圖）

據悉，有內地網民於昨日下午4時至5時，在某個點對點的盜版網絡中，分享《復仇者聯盟4》的足本影片，檔案大小達1.2gb，之後更廣傳到外國網站，有網民指畫面質量不佳、閃爍不停，而影片本身仲加上某賭博網站的水印，睇足全片根本就是受罪，但仍吸引不少人下載及分享。

呢場「終局之戰」佈足10年，真係唔可以被劇透呀！（影片截圖）

日前網上已流傳過一段長達5分鐘的電影片段，而且是精彩畫面的剪輯，變相嚴重劇透，連Marvel Studios都要發官方聲明，呼籲各界千萬不要劇透，可是千算萬算，都沒算到盜版如此快速上架，未知電影公司又會如何應對？

有埋呢個片頭，真係冇花冇假。（網上圖片）

足版影片在網上流傳。（網上圖片）

睇精彩預告畫面頂住先！

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雖然周圍都有劇透炸彈，但沒影響《復仇者聯盟4》的票房成績，香港開畫單日票房狂收2087萬5620元，全日入場人次高達15萬5283，再創香港史上單日及開畫日票房新紀錄，比《復仇者聯盟3：無限之戰》多69%人次入場，作為Marvel電影世界10年的最終章，《復仇者聯盟4》的號召力實在驚為天人。