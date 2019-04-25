【復仇者聯盟4】女大學生睇完即送院急救　網友：入戲太深！

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）於昨日（24日）正式在香港等地上映，為避免劇透，大家都爭先在戲院觀看，場場座無虛席，掀起全民熱潮。

據內地媒體《新京報》報道，在24日凌晨，有一位來自浙江寧波的21歲女生，在看完《復仇者4》後突發胸悶氣促、手指抽筋，甚至出現痙攣現象，五隻手指完全打不開，似雞爪一般，因而被送往醫院急救。經醫生診斷，這位觀眾因為觀影時哭得太傷心，一直大口喘氣，造成換氣過度。醫生表示，通過安撫患者情緒放鬆，吸氧或者戴口罩，減少換氣頻率，即可緩解症狀。

寧波女生看完《復仇者聯盟4：終局之戰》後手指出現痙攣現象。其實不少人看完《復仇者聯盟4：終局之戰》都難掩淚水，當中有感動、有不捨。（微博圖片）

有網友表示：「看個電影至於嗎？」、「姊妹入戲太深」、「看一下心理醫生吧」，不過也有網友認為每個人情緒不同，情有可原：「人與人本來就不一樣，你能承受不一定別人能承受，發言前先學習尊重」、「可能是真粉吧」、「看到能觸動自己的點就能哭啊」等等。

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