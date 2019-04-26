【復仇者聯盟4】雷神、洛基難兄難弟　同遭Marvel睇淡難當重任

萬眾期待的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於上映，復仇者聯盟亦暫時來到最終章，各超級英雄的命運自然成為焦點，特別是6名元祖復仇者。可是，原來雷神當初曾不被看好，Marvel還有意把他在《復仇者聯盟》（The Avengers）的戲份減少，連弟弟洛基都差點遭殃。 最終憑藉基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）的出色演出，成功挽救了這兩個角色，並成為粉絲最愛之一。

《復仇者聯盟》在2012年上映，7年後迎來目前最終章《復仇者聯盟4：終局之戰》。（劇照）

Marvel Studios在2008年推出《鐵甲奇俠》（Iron Man），意外地取得成功，自始展開了長達11年的Marvel電影之旅。在《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）續取得成功後，Marvel Studio嘗試引入更多的超級英雄，最終推出了雷神及美國隊長的個人電影，並在2012年成立了《復仇者聯盟》。可是，原來Marvel當初沒有信心能把雷神融入Marvel電影宇宙中。

《復仇者聯盟》編劇曾擔心雷神的背景難以融入復仇者聯盟。（劇照）

根據《復仇者聯盟》聯合編劇之一Zak Penn當時指出，《雷神奇俠》的故事曾令他非常擔憂，並影響雷神在《復仇者聯盟》的戲份。雖然當時洛基仍然是復仇者聯盟的首個反派，然而在籌備《復仇者聯盟》時，「雷神」一角仍未知由誰演出，而《雷神奇俠》的故事除了牽涉地球外，還涉及神話及外星生物，故他當時認為雷神難以與地球的復仇者融合。但當Zak Penn見到基斯咸士禾夫後，一切疑慮竟然隨即消除。

擔心完雷神難以融入復仇者聯盟外，還擔心洛基未能應付地球上最強大的英雄聯盟。（劇照）

基斯咸士禾夫在第二輪試鏡中擊敗了胞弟里安咸士禾夫（Liam Hemsworth），可是他卻對此角色一直猶豫不決：「當時我在溫哥華過路中…至今我仍記得當時接到經理人致電的情況『你得到工作』，然後我說『非常好！那麼是什麼工作？』，其經理人告知是一個超級英雄的故事，並將會有6部作品。可是，兩人當時竟認為片約太多，並要放棄這機會：「要簽很多部電影，我們應該放棄這機會。」

幸好基斯咸士禾夫最後心軟而接受了這個角色，當時Zak Penn在看到基斯咸士禾夫的一刻，對於自己的疑慮原來是多餘。當咸士禾夫思穿過Marvel辦公室，在旁的Zak Penn見到基斯咸士禾夫後，他心想：「我的天，他就是雷神了。」並瞬間認為雷神必定成功，「我們變得相當期待，然後我沒有減少雷神的戲份。」最終基斯咸士禾夫成功挽救了雷神。

Zak Penn見到基斯咸士禾夫飾演雷神後，疑慮即時消除。（網上圖片）

雖然基斯咸士禾夫令他們疑慮盡消，但Marvel仍然擔心聖域界的劇情。導演Joss Whedon當時指出：「我擔心只得一位英國演員不足以應付地球上最強大的英雄聯盟。」他曾計劃新增另一反派Ezekiel Stane。可是，當導演知道洛基在《雷神奇俠》結尾時跳入蟲洞自盡，佐斯韋頓便靈機一觸，指他透過蟲洞來到魁隆的聖域，並受到Chitauri Scepter影響，而甘願為魁隆效命，兼願意協助他取得宇宙魔方。最終，兩兄弟在Marvel電影宇宙的功用，相信粉絲有目共睹。

導演佐斯韋頓知道洛基在《雷神奇俠》的命運後，便在《復仇者聯盟》告知影迷，他來到魁隆的聖域。（網上圖片）