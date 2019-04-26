【復仇者聯盟4】今集唔係終結　盤點7部值得大家期待的Marvel電影

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）未上映時大家就日思夜想，但電影上映後都大喊不捨。雖然早前Marvel總裁Kevin Feige曾公開承認《蜘蛛俠：決戰千里》才算是MCU第3階段中最後一部電影，但《復仇者聯盟4》作為系列最終章，還是在大家心中很有地位。 而其實緊接下來，也有7部Marvel電影很值得大家期待，到底幾時有得睇？

《蜘蛛俠：決戰千里》將會提到蜘蛛俠跟好朋友Michelle Jones及Ned Leeds 去歐洲旅行，但卻遇上Nick Fury找上門。

１）《蜘蛛俠：決戰千里》2019年7月2日上映

《蜘蛛俠：決戰千里》的故事是發生在《復仇者聯盟4》後，應該就是在完成與魁隆決戰後。蜘蛛俠跟好朋友Michelle Jones及Ned Leeds 去歐洲旅行。原本Peter因為與復仇者聯盟合作後的影響，他想暫時放下「蜘蛛俠」的雙面身分，可惜卻遇到前神盾局的「入侵」，Nick Fury更走上門先弄暈Ned Leeds，然後找蜘蛛俠幫手。

+ 10 + 9 + 8

「黑寡婦」的獨立電影相信是大家都等了很多年，終於有確實開拍日期才令大家放下心頭大石吧！

２）《黑寡婦》預計上映 2020年的5月1日

相信無論是影迷抑或「黑寡婦」都等了很久，Marvel Studios早前終於宣布將會開拍「黑寡婦」（Black Widow）的獨立電影，預計會在MCU第四階段推出。電影繼續由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）演出「黑寡婦」，將會在今年6月開拍，但暫時沒有太多細節。據知，電影會是「黑寡婦」的前傳故事，時間會介乎在05至06年，比《鐵甲奇俠》的時間線更前。

+ 21 + 20 + 19

３）《永恆族》預計上映 2020年11月6日

雖然現時大家對《永恆族》（The Eternals）的認識可能不多，但其實這部戲是Marvel電影宇宙第4階段的重要作品。電影由華裔導演趙婷（Chloe Zhao）執導的《永恆族》，是Marvel宣稱第一部有同性戀男主角主演的超級英雄電影，有傳安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）將會加盟。電影將會在今年9月開拍。

+ 5 + 4 + 3

《黑豹》票房大收，當然會添食啦！

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４）《黑豹2》預計上映 2021年2月12日

《黑豹》叫好叫座，口碑載道，由導演Ryan Coogler繼續拍第2集，同時擔任編劇。男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）會繼續演「國王」，暫時未知其他角色會否回歸續集。據知，電影要到今年年尾至下年年初才能夠開拍。

+ 4 + 3 + 2

《奇異博士2》原定於今年開拍，但最後因為Marvel近年有太多新計劃，所以最終上映日期都推遲了。

５）《奇異博士2》預計上映 2021年5月7日

男班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的「奇異博士」極受影迷歡迎，不過其實暫名為《奇異博士2》的續集原定於今年開拍，不過就因為Marvel近年有很多新計劃，所以就延遲開拍。據知，電影將會在2020年春天開機拍攝，預計2021年跟粉絲見面。

+ 8 + 7 + 6

《Shang-Chi》（上氣）是首部亞洲超級英雄電影，其原型人物據說是李小龍。

６）《Shang-Chi》（上氣）上映日期待定

首部華人超級英雄電影《Shang-Chi》（上氣），將會是MCU的第4階段作品之一。電影「上氣」的角色原型人物是李小龍，據說「上氣」是傅滿洲的兒子，被父親訓練成「活生生的武器」。除了懂得打功夫﹑傳統拳法，更擅長用長棍、雙截棍、劍術等等，所以被稱為「Master of Kung Fu」（功夫大師）。他長大後卻想與父親對抗更加入復仇者聯盟。

《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol.3)預計會於2022年5月上映。

７）《銀河守護隊3》預計上映2022年5月

去年迪士尼曾因為詹姆士昆恩（James Gunn）在Twitter的一些陳年不當言論而炒掉他，最近迪士尼和Marvel Studios重新聘回James Gunn，《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol.3)將會由他繼續執導。電影開拍日期延至2021年2月。電影女主角「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）早前亦表示，導演回歸她感到很興奮。

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「嘉魔娜」素兒莎丹娜表示，導演詹姆士昆恩回歸，她感到很興奮。