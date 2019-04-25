【復仇者聯盟4】10位超級英雄片酬大公開　呢位女英雄竟咁低人工

Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於上映，相信大家無論在公司﹑餐廳抑或公共交通工具，茶餘飯後都會聽到關於「Endgame」的話題。 戲中的演員無不紅遍全球，到底這班「超級英雄」因為Marvel賺到有幾盤滿缽滿？即看以下10位英雄的片酬！

《復仇者聯盟》（The Avengers）系列已去到結局，戲中很多英雄的片酬都隨着時間直線上升，到底賺最多和收最平的演員差距有幾大？

「鐵甲奇俠」－羅拔唐尼 5000萬美元

根據美國媒體《The Hollywood Reporter》及財經雜誌《Business Insider》報導，身為Marvel一哥﹑飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），片酬當然是一班演員中最高。有指，羅拔唐尼接拍2008年的《鐵甲奇俠》（Iron Man）時，當時寂寂無名的他，片酬只有50萬美元（大約390萬港元）。

隨著「鐵甲奇俠」這角色風靡全球，據知直至2012年拍攝《復仇者聯盟》（The Avengers），羅拔唐尼的片酬再加上票房的分紅，已急升至5,000萬美元（約3.9億港元）。

演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼人工遠遠拋離一眾超級英雄。

「黑寡婦」－施嘉莉祖安遜 2,500萬美元

別以為飾演「黑寡婦」的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）的Marvel一姐，片酬一直都是很高。有指，在2012年拍攝第一集《復仇者聯盟》時，片酬只得七位數，但去到《復仇者聯盟3：無限之戰》，她已經收緊近1500萬美元（約1億1700萬港元）的片酬。早前，外媒《Dailymail》更指「黑寡婦」的獨立電影中，Scarlett的片酬已經升至1,500萬美元（1億9000萬港元），絕對是荷里活數一數最高片酬的女演員。

黑寡婦絕對是大家最愛的超級英雄一姐！

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「雷神」－基斯咸士禾夫 1,500萬美元

憑着「雷神」一角上位的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），據知，在2011年拍攝《雷神奇俠》（Thor）時，人工只有15萬美元（約117萬港元）。但隨着Marvel電影的成功，到了《雷神奇俠3:諸神的黃昏》（Thor: Ragnarok ）及《復仇者聯盟3：無限之戰》，片酬已經升至1,500萬美元（約1億1700萬港元）

美國隊長不夠黑寡婦吸金能力強，但其實黑寡婦一開始接拍時只收到7位數的酬勞。

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「美國隊長」－基斯伊雲斯1,500萬美元

其中一位深受影迷們喜愛的「美國隊長」也賺很多吧？據知，基斯伊雲斯（Chris Evans）拍攝《美國隊長3:英雄內戰》（Captain America: Civil War）以及《復仇者聯盟3》的時候，片酬跟「雷神」一樣，收高達1,500萬美元（約1億1700萬港元），以上兩位男神都這樣受歡迎，收這個酬勞其實也算合理。

雷神也是一個深受大家喜愛的角色，尤其近年雷神走風趣路線，戲中有不少笑位也是雷神負責。

「鷹眼」－謝洛美維納 600萬美元

據知，飾演「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）在早前的幾部戲戲份都不算多，在《復仇者聯盟3：無限之戰》更消失了，在《復仇者聯盟》時他收緊200至300萬美元，去到《復仇者聯盟2：奧創紀元》已經收緊約600萬美元（約4700萬港元）。

「變型俠醫」雖然又變大又變燥，但人工不是高，甚至比「鷹眼」更低。

「Marvel隊長」－貝兒娜森 500萬美元

雖然「Marvel隊長」算是加入MCU資歷最淺的一位，但她的酬勞對比起其他英雄來說並不低。她首次拍Marvel電影《Marvel隊長》時，貝兒娜森就收緊約500萬美元（約3900萬港元）。

「Marvel隊長」作為新角色，首次拍Marvel電影的她，所收的片酬也不算少。

「蜘蛛俠」－湯賀蘭300-400萬美元

由2017年的《蜘蛛俠：返校日》開始飾演「蜘蛛俠」的湯賀蘭（Tom Holland）深受影迷喜愛，電影亦大獲好評，但據知這位新人片酬只有300至400萬美元（3100萬港元），但湯賀蘭將會繼續拍《蜘蛛俠：決戰千里》，前途無可限量，相信人工還有極大的上升空間，絕對有望加人工！

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「變型俠醫」－麥克雷法路 300萬美元

為了角色「變型俠醫」犧牲「色相」，變大又要變綠色，仲要經常不顧儀態地發怒的麥克雷法路（Mark Ruffalo），酬勞並不算高，據知，只有大概300萬美金（約2300萬港元）。

作為後輩的湯賀蘭，據知片酬只有300至400萬美元，但相信電影大受好評，將來會有很大上調空間吧！

「黑豹」－查特域克保斯曼 200萬美元

這位「Wakanda國王」的電影《黑豹》（Black Panther）是MCU唯一一部關於黑人而打造的作品，雖然電影好評如潮，但男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），只收200萬美元（約1500萬港元）。

《黑豹》男主角「查特域克保斯曼」（Chadwick Boseman），片酬只收200萬美元（約1500萬港元）

「紅女巫」－伊莉莎伯奧遜 200萬美元

超級英雄中另一位女神，飾演「紅女巫」的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen），雖然深得男女觀眾愛戴，有樣有身材，但因為戲份不算多，她亦只有200萬美元酬勞（約1,500萬港元）。

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「紅女巫」算是另一位很受歡迎的女超級英雄，深得男女粉絲喜愛！

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