【復仇者聯盟4】無劇透影評　原來係死忠影迷考牌之戰！

Marvel Studios磨刀10年的終極大作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於上映，來自世界各地的首波影評亦於網上廣傳，「好睇、刺激、感動」是否足夠去形容這部電影？ 對小編來說，《復仇者聯盟4》不單是各路超級英雄的一個里程碑，對於死忠影迷來說，亦是一場探究忠實程度的「考牌之戰」，對過去21套MCU作品滾瓜爛熟，才能成就幾何級數的感動。 以下內容不涉及劇透，可安心閱讀

一句對白都是舖排，有時間的話真係要重溫舊作。

10年時間、21部電影、過百個人物，交織出千絲萬縷的劇情，英雄們的命運固然重要，但《復仇者聯盟4：終局之戰》的集體回憶，卻比誰生、誰死更令人動人。相信以後很難再有一個電影系列，會如此大膽地花上這麼多金錢及時間，去舖排這麼一個結局，老土點說，過程比結果更重要。不論是何時加入的影迷，看過那一部的這一幕、聽過這一部的那一句，就像寫字的一撇一捺，不熟悉每一下落筆，仍能讀出這個字，卻不知道字背後的意思。

6位元老級英雄，多謝晒！

導演說過，入場前臨急抱佛腳要溫書，只看《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）及《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）就夠，但小編在戲院坐到落幕一刻，卻慶幸自己看過以往的作品，才能在這3小時的旅程上，得到幾何級的感動，亦感嘆原來一個電影系列，可以做到向自己致敬得如此淋漓盡致。

重溫10年MCU精彩畫面

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劇本上當然有瑕疵，亦有可再斟酌的細節，但不會影響整體觀感，畢竟觀眾期待實有落差，有人想要打到飛起的連場激戰，但相對含蓄的心路歷程亦不見得不夠震撼，幾位核心人物始終都要走到這位置，《復仇者聯盟4》能夠帶出沒有超能力與裝甲包裝下最真實的人性，給予批評英雄片只是打打殺殺的人，一個不重不輕的巴掌。

呢位屈機女英雄是MCU的未來棟樑，大家又點睇？

再鋒利嘅刀都會有生銹一日，但《復仇者聯盟4》留下的絕對不只是一份心意，再說，這個電影世界的後續發展還很漫長，自命忠實影迷的你，經過這場「考牌之戰」，可重整心情，迎接未來的故事。