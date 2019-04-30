【復仇者聯盟4】Marvel隊長黑寡婦細個激可愛　貝兒娜森判若兩人

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）近日上《The Ellen DeGeneres Show》宣傳電影，暢談兩人第一次相遇與各自的初吻，節目上主持人Ellen DeGeneres還秀出多張瘋狂粉絲把她們飾演Marvel超級英雄人物刺青在身上的照片，讓她們看了驚呼連連，其中一張「Marvel隊長」的刺青還被施嘉莉祖安遜笑稱像娃鬼新娘。

一開始Ellen問及兩人是怎麼認識的，貝兒娜森似乎不太確定，說着：「在一個晚餐飯局嗎？」施嘉莉祖安遜開玩笑地回說：「很明顯地我印象很深刻，但是某人卻一點也不在乎。」

貝兒娜森對如何認識施嘉莉祖安遜沒甚麼印象。（截圖）

後來施嘉莉祖安遜提示，貝兒娜森才想起來兩人第一次認識是2013年合作約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）首部自編自導自演電影《性人君子》（Don Jon）。貝兒娜森說：「我沒想到是因為我那時只是演一個閃耀的小角色，而妳是施嘉莉祖安遜耶。」

施嘉莉祖安遜回覆：「我當時有注意到妳，不過妳不是閃耀的小角色。」而後訴說貝兒娜森提到的飯局是她當年舉辦的派對，貝兒娜森與雙方共同的友人參加，兩人才更進一步認識。

Marvel隊長、黑寡婦一早交過手？點圖重溫《性人君子》劇照▼

+ 6 + 5 + 4

緊接着Ellen放出兩人剛出道時的照片，讓觀眾一窺她們以童星姿態剛出道的稚嫩模樣，還詢問她們的初吻是發生在甚麼時候，不過對象似乎都不是對的人，兩人皆不願意回想。

施嘉莉祖安遜剛出道嫩照。（截圖）

貝兒娜森出道首部作品劇照（截圖）

最後節目準備多張「Marvel隊長」和「黑寡婦」瘋狂粉絲的刺青照片，看到自己被刺在粉絲的背上和手上，兩人皆覺得很不可思議，感到驚嘆連連，並逐一品頭論足，其中一張「Marvel隊長」的刺青還被施嘉莉祖安遜笑稱像《娃鬼回魂》（Child's Play）的鬼娃新娘。

施嘉莉祖安遜笑稱此「Marvel隊長」刺青像《娃鬼回魂》的鬼娃新娘。（截圖）

施嘉莉祖安遜、貝兒娜森上《The Ellen DeGeneres Show》影片▼

延伸閱讀：

不知雷神索爾《復聯4》最終命運！克里斯漢斯沃：還想繼續演下去

挑戰三十秒講完《冰與火之歌》故事！「詹姆」巧妙閃躲劇透大結局

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁