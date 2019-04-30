【復仇者聯盟4】未來接棒英雄大檢閱　盤點9個將會身負重任的角色

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映未夠一星期，城中熱話全都是關於這部十年大作，而全球總票房更已突破12億美元（約93.6億港元），成績非常誇張。 不少粉絲更已入場二刷﹑甚至三刷這部戲，雖說電影似乎給了大家一個《復仇者聯盟》系列完美的句號，但其實之後陸續也有不少作品上映，以下就有9位英雄角色，相信在未來MCU裡扮演着很重要的角色，將會擔起大旗吧！ （以下內容含劇透，請斟酌閱讀！）

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映不久已在全球各地打破多個紀錄，票房更已突破12億美元（約93.6億港元）。

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映不久已在全球各地打破多個紀錄，事關不少忠實的影迷為免被劇透，都趕住入場先睹為快，甚至已經再度入場觀看，務求再細心欣賞電影中，對十年來的作品所舖下的一個個致敬位。相信大家看戲後，都對MCU未來的發展有很多想法，亦會發現戲中有不少傳承的準備，以下9位角色絕對值得大家留意。

看完《復仇者聯盟4：終局之戰》，相信就會知道飾演「飛隼」的安東尼麥奇（Anthony Mackie）未來會有多重要。

１）飛隼

迪士尼串流影視平台「Disney+」早前已公布在11月中開台，據知，首年至少會推出25部原創劇集﹑10部全新電影及紀錄片。大家有望在新平台，繼續看到各個英雄的英姿。

飾演「飛隼」的安東尼麥奇（Anthony Mackie）在之前的MCU作品中，一直沒有太多的戲份，但Disney即將開拍「飛隼」安東尼麥奇與寒冬戰士「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）合演《The Falcon and The Winter Soldier》的劇集系列，相信之後會有大把機會看到他跟「寒冬戰士」，擦出火花。

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再加上，有看過《復仇者聯盟4：終局之戰》的影迷，就知道「美國隊長」親自欽點「飛隼」接棒，更鼓勵他試着拿起盾牌，大家又對這位未來的美國隊長期待嗎？

「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）和「幻視」保羅畢丹尼（Paul Bettany）將會在新劇《WandaVision》中再續前緣。

２）紅女巫

「Disney+」率先宣布的劇集之中，還有由紅女巫與幻視擔正的劇集，事關紅女巫與幻視那段轟烈的愛情，一直是不少粉絲最關心的一條感情線。相信在最新的劇集，由「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）和「幻視」保羅畢丹尼（Paul Bettany）合演《WandaVision》中，大家會對這對情侶有更多了解。

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邪神洛基早在《復仇者聯盟 3：無限之戰》死去，但粉絲不用擔心，他將會在劇集《Loki》中繼續演出。

３）洛基

邪神洛基早在《復仇者聯盟 3：無限之戰》時被魁隆殺死，但男神的粉絲們不用擔心，「Disney+」打頭陣的劇集中，就包括「邪神洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的《Loki》，有望繼續看到這位型男不羈又有魅力的演出。

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飾演「鷹眼」的謝洛美維拿（Jeremy Renner），將會繼續接拍「鷹眼」的獨立電視劇。

４）鷹眼

另外，Disney亦將會推出「鷹眼」的獨立電視劇，不少影迷知道這個消息後，都為飾演「鷹眼」的謝洛美維拿（Jeremy Renner）感到興奮，直指他終於有機會擔正主演角色的獨立作品。只是早前「Disney+」率先宣布的作品中，就未有包括「鷹眼」的新劇，相信在串流平台初期，這部作品並不是打頭陣的新作之一。

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在《復仇者聯盟4》，雷神Thor在電影尾段表示將阿斯嘉的國王位置交給「女武神」，相信未來這位女英雄也會有很多重要的戲份。

５）女武神

由泰莎湯普森（Tessa Thompson）飾演「女武神」（Valkyrie）在《復仇者聯盟4》雷神Thor表示，將阿斯嘉的國王位置交給她，同時一直都有傳Marvel將會開拍《雷神奇俠》系列第4集，相信「女武神」將來的位置亦舉足輕重。

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《復仇者聯盟4》戲中飾演「鐵甲奇俠」女兒 Morgan Stark的童星Alexandra Rabe，非常可愛。

６）鐵甲奇俠女兒－Morgan Stark

戲中「鐵甲奇俠」的女兒 Morgan Stark，相信也會在未來的MCU世界中有重要的發展。《復仇者聯盟4》「小辣椒」穿上女版戰甲現身非常搶眼，但飾演這角色多年的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）早前亦宣布退休。這不難令大家都聯想這次在戲中演「鐵甲奇俠」的女兒的童星Alexandra Rabe，有可能將會接棒成為女版「鐵甲奇俠」。但可以肯定的是Alexandra Rabe早前在首映活動年紀輕輕，已非常出眾，當然未來選角方面會否轉變就未知，但相信Morgan Stark這個角色會有更多發展。

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在《復仇者聯盟4》出現的蟻俠女兒眨眼已經長大了，這集轉由17歲的Emma Fuhrmann擔任。

７）蟻俠女兒－Cassie Lang

在《蟻俠》電影系列中，飾演其女兒Cassie Lang的角色相當搶鏡，早前飾演童年時期「蟻俠」女兒的童星Abby Ryder Fortson，已有不少戲份。而這次在《復仇者聯盟4》出現的蟻俠女兒眨眼已經長大成人，這集就轉由17歲的Emma Fuhrmann擔任。「蟻俠」女兒Cassie Lang是「Young Avengers」的成員，可見將來應該會有更多發展。

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８）鷹眼女兒－Lila Barton

在這集《復仇者聯盟4》中，由導演Joe Russo的女兒Ava Russo飾演鷹眼的女兒「Lila Barton」。同時Disney+亦即將推出鷹眼的劇集，相信鷹眼女兒的發展也不容忽視，但選角方面是否會繼續由Ava Russo飾演就仍是未知之數。

+ 5 + 4 + 3

還記得《鐵甲奇俠3》的小機械師Harley Keener嗎？

９）《鐵甲奇俠3》的小機械師Harley Keener

在《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》中電影尾段，有特別安排現身的男孩，原來就是在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）飾演小機械師Harley Keener的童星Ty Simpkins，當年他幫助Tony Stark走出低潮，推斷他亦相當大機會地接棒演出。