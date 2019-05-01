【復仇者聯盟4】紅女巫纖腰美胸好身材　五大秘訣全公開！

《復仇者聯盟》系列電影中，無論男女英雄有樣又有身材，全部都非常搶鏡。其中一位很受歡迎的女角色，一定非「紅女巫」（Scarlet Witch）莫屬。由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」，雖然在戲中的戲份不算多，但在全球的人氣也很高。 尤其她與「幻視」的感情線更是令大家關注，伊莉莎伯奧遜要保持這應瘦得瘦的身型和性感的身段，原來她是有5招秘訣的。

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」，相信是《復仇者聯盟》系列電影中，其中一位最受歡迎的女英雄。

飾演「紅女巫」的Elizabeth Olsen，不只外貌標緻，身材亦相當出眾。自從在《復仇者聯盟2：奧創紀元》加入後，已經憑着迷人的樣子和惹火的身材，風頭直逼女神英雄「黑寡婦」,到底她怎樣可以練成纖腰美胸的好身材？

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1）一日食7餐

「紅女巫」曾在訪問中分享她的瘦身秘訣和健身保養的習慣，她覺得減肥的動力，與自己的精神狀態有很大關係。所以她不會辛苦自己，特別是拍戲時間長，不會挨餓工作。

Elizabeth Olsen會少食多餐，每一餐的的份量都很少，會大量攝取雞肉、魚肉等蛋白質和蔬果，有時一日會食高達7餐。

Elizabeth自爆她會一日食七餐，但竟然可以維持如此美好的身段。

2）避免進食麵筋等麩質食物

Elizabeth又透露她會盡量不食麩質和乳製品，希望藉此減少脂肪及增加肌肉。 據知，不少女演員減肥時都會拒絕食乳製品，降低皮膚會生粉刺的機會，絕對是保養肌膚的小秘訣。

到底Elizabeth Olsen怎樣保持這纖腰美胸的好身材？

3）睡前食一匙蜂蜜

「紅女巫」透露尤其是在訓練期間，Elizabeth會在睡覺前吃一匙蜂蜜，事關蜂蜜含大量礦物質和維他命B群，除了有有助睡眠，更可以幫助安定神經與及令肌肉放鬆，這樣能幫助之後訓練及做運動時更有精神，事半功倍。

伊莉莎伯奧遜能保持如此應瘦得瘦的身型和性感的身材，原來她是有5招秘訣的。

4）一星期做5次瑜珈以上

運動方面，熱愛跳芭蕾舞的Elizabeth，會靠跳舞去健身。同時一星期亦都會做5至6次瑜珈，她接受訪問時表示，做瑜珈能延伸身材線條，可以增加身體柔軟度，也可以令肌肉更緊實。

Elizabeth堅持睡前要食一匙蜂蜜，她表示這有有助睡眠，更可以令肌肉放鬆。

5）一日飲3000cc水

Elizabeth透露多喝水是減肥的關鍵，一天會飲足3000cc水，同時也能對改善皮膚。但Elizabeth提醒大家，晚上不要喝太多，避免水腫。其次，她也提到充足睡眠亦同樣重要，這樣鍛練時會更有效率，更快看到效果。

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「紅女巫」訓練期間每天的飲食菜單：

第１餐： 低卡營養奶昔、一份生果、一份杏仁醬、水。

第２餐：一份生果。

第３餐：魚肉（例如三文魚）配沙律。

第４餐：12顆杏仁和一粒番茄。

第５餐：一隻雞蛋加番茄。

第６餐：三文魚配蔬菜或沙律，隔一晚交替吃低卡營養奶昔搭配蔬菜或沙律。

​第７餐：一份水果或一匙蜂蜜。