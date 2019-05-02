【武博】洪金寶為《葉問2》設計圓桌大戰︰以前地下係刀一跌即死

電影《葉問》系列將於暑假來到第四集，系列的經典場面數之不盡，其中在第二集出現的洪金寶與甄子丹的「圓桌大戰」，就堪稱經典中的經典。作為動作指導的洪金寶，這一幕便足足花了8日時間拍攝，當中的情節更是仿傚古時武林對決的狀況而設計，極具武林味道。

這個陣相當有氣勢，而反轉的木凳其實代表了刀林。（影片截圖）

武林大會

這一幕源於《葉問2》劇情，故事講葉問初到香港，要開武館授徒搵食，但就被以洪金寶為首的一眾地膽阻止，要求他要贏了一場測試才可以開館。而比試就要在一張圓桌上舉行，接受各武館師傅的挑戰，誰先掉下來就算輸，限時一炷香時間。

作為南方武館的領導人物，對葉問的南來加以阻攔。（影片截圖）

當時洪金寶想到用古代比武的梅花樁設計，於是把一張張木凳反轉，營造這份感覺。而飾演洪拳宗師洪震南的洪金寶，更以輕功將兩張凳叠上，再跳上圓桌，跟葉問對決。關於這一幕，洪金寶說是源於導演葉偉信一個要求。「他當初提出不如在桌子上打，我說當然可以，於是落實去研究怎樣實踐，怎樣打得好看。」

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逐格睇圓桌對決

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想向劉家良師父請教

至於要將反轉的木凳圍住圓桌，原意是參考古代的決鬥場面。洪金寶︰「在古代地上是『刀林』，放滿刀，如果你跌下便即死。而拍攝時，我跟甄子丹都有一條威也吊住，桌子一歪，馬上就有工作人員扶著。最後這場戲拍了八日，很順利。」



對於飾演南拳宗師一角，洪金寶原想向南拳正宗，已故的劉家良師父請教，可惜一個理由婉拒了。「他說不好意思，因為自己正在指導王家衛的《一代宗師》，不方便跟我說些什麼，所以我只好回來自己揣摩吧！」

關於呢幕，大家都會記得羅莽師父的演出，一句︰「張檯真係好跣！」為緊張氣氛添上歡笑。（影片截圖）

你都可以同葉問來一場圓桌比武

如果你都想體驗下呢場經典戰役，而家有機會。第一屆《香港武術及搏擊運動博覽》，是一個多元化的體驗型博覽會，將於2019年5月3日至5月5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。當中包括讓人大開眼界的光影武林隧道，讓人親身體驗的武館街遊戲，還有超過100個的體驗班！場內仲設有「葉問圓桌」大戰的3D場景拍照區，大家可以影番張相嚟感受下。



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