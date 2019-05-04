【復仇者聯盟4】必睇10本MCU相關人氣漫畫　「二刷」以外必做的事

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映後輕鬆地在全世界創下各項驚人的票房紀錄。當影迷們意猶未盡想多認識這個龐大的Marvel電影宇宙（MCU）故事背景時，正是時候來認識Marvel於過去幾年內為MCU系列推出的相關漫畫作品，不過這份清單似乎太過豐富，對於時間不足的粉絲來說問題會是：「應該要先讀哪一本？」。

目前外媒網站CBR特別為粉絲們整理出這份清單，盤點10本在觀賞《復仇者聯盟4：終局之戰》前值得一看的MCU延伸漫畫。這些漫畫可能將會幫助你們了解這部重量級大片的背景設定，也能藉機認識未曾出現在電影或其他地方的重要資訊。

＊有雷！內文可能涉及部分《復仇者聯盟4：終局之戰》劇情，請自行斟酌閱讀

十、《復仇者聯盟4：終局之戰》前導漫畫《MARVEL’S AVENGERS: ENDGAME PRELUDE》

這部應該不需要多做解釋。畢竟這本《復仇者聯盟4：終局之戰》前導漫畫就是官方為系列第22部作品所特別推出的入門漫畫，所以這絕對是一本相當適合在觀賞《復仇者聯盟4：終局之戰》前拜讀的漫畫。

當然，這個一共3集的迷你系列大致上就只是《復仇者聯盟4：終局之戰》前作《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的總回顧而已，所以觀眾大可以直接重看一次那部電影就好。不過閱讀這本《復仇者聯盟4：終局之戰》前導漫畫裏也有一些事件的全新視角，代表這本漫畫依然值得一看。

《復仇者聯盟4：終局之戰》前導漫畫（網上圖片）

九、《Marvel隊長》前導漫畫《Captain Marvel Prelude》

在《復仇者聯盟3：無限之戰》的片尾片段中，就已經預告Marvel隊長（Captain Marvel）即將正式登場。當這位全新超級英雄的個人電影上映之後，《Marvel隊長》也在片尾片段暗示Carol Danvers在《復仇者聯盟4：終局之戰》即將扮演相當重要的角色。

因此，《Marvel隊長》前導漫畫相當適合那些有興趣了解Carol Danvers背景故事的觀眾閱讀。漫畫的故事也填補了《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）到《復仇者聯盟3：無限之戰》之間的空缺，這個單篇故事補充了Nick Fury和他的女副手Maria Hill在魁隆（Thanos）彈指事件發生，成功呼叫這位老戰友之前所發生的事。

《Marvel隊長》前導漫畫（網上圖片）

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八、《復仇者聯盟3：無限之戰》前導漫畫

雖然《復仇者聯盟3：無限之戰》前導漫畫只推出了短短的2集，但內容依然涵蓋許多極為重要的資訊。話雖如此，這部漫畫的第一章大致上是補充《復仇者聯盟3：無限之戰》的背景資訊，所以大部分內容都專注在整理復仇者聯盟成員們在無限之戰事件開始之前的最新下落。

然而，第二章確實有其可看性，因為內容深入探索無限寶石（Infinity Stones）的起源，這些資訊與《復仇者聯盟4：終局之戰》有着相當密切的關連。許多觀眾們在電影上映之前就已經推測出《復仇者聯盟4：終局之戰》的許多重大轉折仍與這些強大的宇宙寶石有關，所以更多關於無限寶石的資訊都會很有幫助。

《復仇者聯盟3：無限之戰》前導漫畫（網上圖片）

七、《Captain America: First Vengeance》

雖然並非所有出現在這份清單上的漫畫都會與《復仇者聯盟4：終局之戰》的劇情有着直接的關聯，但這並不代表這些漫畫並不值得一看。舉例來說，在 2011年上架的《Captain America: First Vengeance》漫畫。

這是一篇在《復仇者聯盟3：無限之戰》或《復仇者聯盟4：終局之戰》尚未構思就已經發行的漫畫，揭露了幾位出現在這兩部電影中的角色背景故事，其中包含了美國隊長、寒冬戰士巴基（Bucky Barnes）以及紅骷髏（Red Skull）。當然啦，隊長與他母親的關係或是紅骷髏的地位在納粹黨中如何攀升並不會直接影響《復仇者聯盟4：終局之戰》的觀影體驗，但這些故事依然加深了我們對於這些角色們的認識。

《Captain America: First Vengeance》（網上圖片）

六、《The Avengers: Black Widow Stricks》

以一位世界級的間諜特工來說，黑寡婦（Black Widow）毫無意外的成為了復仇者聯盟中最最神秘的存在，就連《復仇者聯盟4：終局之戰》長達3個小時的片長中也沒有解釋這位角色背景故事的任何細節。而雖然Marvel目前的確正在計畫《黑寡婦》的個人電影，但粉絲們已經等不及想要了解更多關於Natasha Romanoff的故事了。

值得慶幸的是，那些想要搶先一睹黑寡婦神秘過去的粉絲們，並不需要痴痴等待着傳聞中將於2020年上映的個人電影推出，這都要歸功於這部《The Avengers: Black Widow Stricks》漫畫。在這個迷你系列中，我們不僅將會看到更多關於Natasha在KGB「紅房」（Red Room）中的經歷，還能夠在這篇漫畫中得知「黑寡婦」這個代號已經在多位特工之間薪火相傳了好幾年。

《The Avengers: Black Widow Stricks》（網上圖片）

五、《Iron Man 2: Public Identity》

《Iron Man 2: Public Identity》是另一部與《復仇者聯盟4：終局之戰》沒有太多直接關聯的延伸漫畫。首先，這部迷你漫畫系列重新描繪了Tony Stark與Thunderbolt Ross將軍在《變形俠醫》（The Incredible Hulk）片尾片段裏的那場會面，這對於復仇者聯盟的形成也是個相當關鍵的時刻。

除此之外，這篇漫畫也深入探討了神盾局（S.H.I.E.L.D.）對於Tony Stark是否適合加入復仇者聯盟計畫的評定，也再度證實了J.A.R.V.I.S. AI系統的確是根據Tony家的老管家所命名的。所以對於那些想要發現MCU系列故事連貫性細節的粉絲們來說，《Iron Man 2: Public Identity》絕對是個真正的寶庫。

《Iron Man 2: Public Identity》（網上圖片）

四、《黑豹》（Black Panther）前導漫畫

我們上一次看到黑豹時，他因為魁隆彈指的影響在瞬間化為了灰燼。話雖如此，這位瓦干達之王個人電影的續集目前也正式進入了計畫階段，所以可以確定的是他絕對會在《復仇者聯盟4：終局之戰》的片尾再度「復活」。

雖然黑豹的故事絕對還會往後延續下去，但還有甚麼方式能夠讓粉絲們了解這位角色過去的冒險經歷呢？雖然黑豹是最近幾年才在MCU正式登場的角色，但他其實已經活躍了將近有10年的時間了，有興趣的粉絲們也能在這部《黑豹》（Black Panther）前導漫畫中看到他的第一場任務。

《黑豹》前導漫畫（網上圖片）

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+ 6 + 5 + 4

三、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）前導漫畫

成功活過《復仇者聯盟3：無限之戰》片尾的大事件後，從反派漸漸轉變為反英雄角色的獵布拉（Nebula）也在《復仇者聯盟4：終局之戰》裏成為從旁協助復仇者聯盟的重要角色。在經過了2部《銀河守護隊》電影之後，Marvel電影宇宙的粉絲們也已經稍微瞭解了一些關於她的背景故事，但故事細節還是不夠多。

這就是《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）前導漫畫第一期的重點。這篇漫畫的故事就是以獵布拉為視角，開場談論到了她是如何以「魁隆較不喜歡的女兒」這種身分成長的，而她與魁隆的這段關係也與《復仇者聯盟4：終局之戰》有着密切的關聯。

《銀河守護隊》前導漫畫（網上圖片）

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二、《Ant-Man - Scott Lang: Small Time》

蟻俠完全沒有出現在《復仇者聯盟3：無限之戰》裏，雖然他的確有着無法前來助陣的理由，那就是當時還在接受居家軟禁，在《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）片尾我們也目睹了他在彈指事件時被困在量子領域的遭遇。話雖如此，史葛凌在《復仇者聯盟4：終局之戰》扮演相當重要的角色。

身為關鍵人物，稍微探索他的過去也是非常合理的選擇，其中最重要的部分是，他是如何在某次行竊失風之後遭到捕入獄，但這也為他日後成為蟻俠的故事埋下了伏筆，而這些都能在《Ant-Man - Scott Lang: Small Time》漫畫中看到。

《Ant-Man - Scott Lang: Small Time》（網上圖片）

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一、《復仇者聯盟》前導漫畫《Fury’s Big Week》

MCU的時間軸是出了名地充滿各種錯誤，有不少粉絲們希望《復仇者聯盟4：終局之戰》會修正這一切。如果想要看看Marvel在處理故事連貫性上的裂縫時到底能有多麼高明，那這篇《Fury’s Big Week》絕對是你的首選。

這也是MCU延伸漫畫中最着名的篇章，這部一共推出8期的中篇系列解釋了《變形俠醫》、《鐵甲奇俠2》、《雷神奇俠》以及《美國隊長》片尾劇情各個龐大的故事之間是如何環環相扣的，所以這篇漫畫的確十分值得一讀。

《復仇者聯盟》前導漫畫《Fury’s Big Week》（網上圖片）

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