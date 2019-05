【復仇者聯盟4】向「初代復仇者」致敬！　6張粉絲自製海報有洋蔥

被稱為是「一個時代完結篇」的Marvel超級英雄主線大片《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers 4: Endgame)陸續在全球各國上映之後,馬上就成為了網路上時下最熱門的話題。《復仇者聯盟4:終局之戰》震撼的大結局劇情也讓許多觀眾看完了電影之後久久依然無法釋懷,無法排解那一種悵然若失的落寞情緒。現在網路上火紅的藝術家兼Marvel粉絲masaolab也親自為「初代復仇者」創作獨特的角色海報,讓我們一起回想過去MCU長達11年間6大初代復仇者演員帶給我們的感動。

Marvel粉絲masaolab為《復仇者聯盟4:終局之戰》繪製海報。(masaolab)

向「初代復仇者」致敬!6張粉絲自製海報有洋蔥(點圖放大▼)

你是否有發現到masaolab 所創造的這6張初代復仇者角色海報,中間的英文字連結起來就可以變成一句完整的「Some people move on, but not us」,象徵初代6人堅韌的精神,令我們更加永遠忘不了「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)那一句令人感動的台詞:「Avengers Assemble!」

《復仇者聯盟4 : 終局之戰》超催淚!點圖看更多精彩劇照▼

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

