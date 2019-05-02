【復仇者聯盟4】向「初代復仇者」致敬！　6張粉絲自製海報有洋蔥

被稱為是「一個時代完結篇」的Marvel超級英雄主線大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4: Endgame）陸續在全球各國上映之後，馬上就成為了網路上時下最熱門的話題。《復仇者聯盟4：終局之戰》震撼的大結局劇情也讓許多觀眾看完了電影之後久久依然無法釋懷，無法排解那一種悵然若失的落寞情緒。現在網路上火紅的藝術家兼Marvel粉絲masaolab也親自為「初代復仇者」創作獨特的角色海報，讓我們一起回想過去MCU長達11年間6大初代復仇者演員帶給我們的感動。

Marvel粉絲masaolab為《復仇者聯盟4：終局之戰》繪製海報。（masaolab）

向「初代復仇者」致敬！6張粉絲自製海報有洋蔥（點圖放大▼）

你是否有發現到masaolab 所創造的這6張初代復仇者角色海報，中間的英文字連結起來就可以變成一句完整的「Some people move on, but not us」，象徵初代6人堅韌的精神，令我們更加永遠忘不了「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）那一句令人感動的台詞：「Avengers Assemble！」

《復仇者聯盟4 : 終局之戰》超催淚！點圖看更多精彩劇照▼

+ 35 + 34 + 33

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁