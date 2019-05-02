【復仇者聯盟4】上映前羅拔唐尼一個小動作劇透　羅素兄弟嚇到慌

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Marvel Studio MCU第3階段的10年終結，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映一個星期，雖然仍有影迷未有時間入場睇戲，除了Marvel防劇透外，粉絲自己避劇透都避得相當辛苦，但原來在《復仇者聯盟4》未上映前，主演之一的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）一早已經在公開場合，無意中自爆一個最重要劇情！

羅拔唐尼成為新一代首席劇透王。（網上圖片）

＊＊＊以下含劇透，觀看請三思＊＊＊

 

導演羅素兄弟和編劇Kevin Feige為Tony Stark在《復仇者聯盟》中安排了一個美滿的生活，多金之餘更有美滿的家庭，今集更體驗了他一直渴望的完美退休生活，最後更以鐵甲奇俠的身份重投「復仇者聯盟」的隊伍之中，再次擔任起救世重任，最後更實行了1400萬分之一最重要的推算，搶到魁隆手上的寶石，再啪下世上最沉重的一下手指，讓當時魁隆的手下消失，挽救世界，而他亦就此獻出生命，為自己10年來擔任的Tony Stark或是鐵甲奇俠劃上完美的句號。

羅拔唐尼在整個MCU中舉足輕重，最後更為此壯烈犧牲。（網上圖片）

鐵甲奇俠「撻手指」這一幕至為重要，是全片扭轉形勢的關鍵。豈料羅拔唐尼在《復仇者聯盟4》上映前9日，在韓國的記者見面會上，竟然自行爆雷，當着這麼多人「撻手指」！因為在訪問中有一個部份是演員和導演需做出魁隆「撻手指」動作來轉問題轉盤，但輪到羅拔唐尼時，他醞釀了很久再做出十分痛苦的表情，所有人就只有他最多戲，大家都以為他只是搞氣氛，殊不知他原來是重演戲中最重要一刻，而現場就只有同台的羅素兄弟知道這舉動的重要性，都為之嚇一嚇，忍不住舔一舔嘴唇和轉移視線到遠方扮無事。

不過十分好彩，當時大家都十分單純只以為羅拔唐尼是在扮魁隆，還有自己加戲，顯露出痛苦的樣子，但當看完《復仇者聯盟4》後，就會知道他是Marvel首席劇透王，根本超越了「蜘蛛仔」湯荷蘭（Tom Holland）和「變型俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）！

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