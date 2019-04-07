【復仇者聯盟4】日版海報公然劇透？　魁隆或再度鍊贏一眾英雄

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映在即，而Marvel Studio都使出渾身解數防止劇透，可是原來日防夜防，家賊難防。 有網民指日本官方廣告竟疑似劇透，指出復仇者聯盟即將結束，究竟是復仇者聯盟再次被魁隆擊敗，還是另有其他暗示呢？

魁隆會否繼《復仇者聯盟3》後，在《復仇者聯盟4》再次戰勝復仇者聯盟？（劇照）

早前有影迷在網上上傳一張日本新宿站的《復仇者聯盟4》巨型海報，該海報寫道：「在新宿站遇到你的真命天子是八萬分之一的機會；而復仇者聯盟能夠逆轉的可能性則只有約一千四百萬分之一的機會。」後者這句說話正正就是引用了「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的對白。可是，這兩句說話都不是今次廣告的重點。

日版海報花盡心思設計，把緣份跟復仇者聯盟逆轉的機會作比較，非常有趣。（網上擷圖）

有網民指出，在《復仇者聯盟4》超級英雄圖像正下方的一句標語，或暗示一個不吉利的消息。這句標語寫道：「復仇者聯盟將會結束。為了一個新的希望。」從字面解釋，是否這意味著復仇者聯盟或會經歷第二次失敗，而魁隆有機會在《復仇者聯盟4》中再度戰勝他們，並把復仇者聯盟瓦解呢？至於「新的希望」，是否代表《復仇者聯盟4》將會有新的超級英雄誕生呢？目前一切只是粉絲的推測。

《復仇者聯盟4》巨型海報的焦點，就是超級英雄圖像正下方這句標語。（網上擷圖）

雖然前半句令不少影迷非常膽心，但不少人卻對後半句非常期待。有網友坦言，或者Marvel Studio將開始帶出年輕的超級英雄，好讓他們能在未來接棒。其實早在去年6月，Marvel Studio總裁Kevin Feige曾透露，他們正開始「種植」少年復仇者聯盟的種子，當中包括《復仇者聯盟4》劇組早在去年4月揀選了Emma Fuhrmann飾演蟻俠少女版女兒Cassie Lang，而她正正就是少年復仇者聯盟的成員之一。

Emma Fuhrmann將在《復仇者聯盟4》中飾演蟻俠少女版女兒Cassie Lang。（網上圖片）

而在《復仇者聯盟4》預告中，鷹眼女兒Lila Barton都有現身，相信影迷在之後的Marvel電影都會再次看到她的身影。另外，在《Marvel隊長》中，「Marvel隊長」Carol Danvers的美國空軍前隊友Maria Rambeau的女兒Monica Rambea，在漫畫中也是一名超級英雄，還曾以Captain Marvel身份登場。另外在原著漫畫中，Monica Rambea還曾接替黃蜂女成為復仇者聯盟的領袖。如今種種跡象都指向年輕一代的超級英雄或準備接棒。