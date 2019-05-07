【黑天后】改編美國史上最血腥校園槍擊案　少女迷戀兇手開殺戒

新戲《黑天后》講述一個女生絲莉特（妮坦莉寶雯飾演）的故事，她是校園槍擊案的倖存者，因在師生葬禮上演唱輓歌而一炮而紅，瞬間成為國民天后。 電影故事以1999年的科倫拜恩校園槍擊案作為背景，原來這單慘案已是20年前的事，但案件一直影響深遠，甚至有很多之後發生的校園槍擊案都是以這單案為藍本，近年仍有女生對當年犯案者異常迷戀而試圖開殺戒。

《黑天后》以1999年的科倫拜恩校園槍擊案作為背景，片中開首就將慘案重現觀眾眼前。（劇照）

電影《黑天后》由畢迪高比執導和編劇，金像影后妮坦莉寶雯飾演的絲莉特，是校園槍擊案的倖存者，因為在師生葬禮上演唱輓歌，歌曲在全國爆紅，更被著名經理人（祖狄羅 飾）收歸旗下。但突如其來的名利，讓絲莉特迷失自我，創傷後遺症亦揮之不去。十多年後，就在絲莉特準備演唱會時，歐洲出現新一輪槍擊案，槍手更模仿絲莉特的造型行兇。纏繞她多年的夢魘，再度來襲，加上傳媒對絲莉特咄咄進逼，她的憤怒和壓抑最終在演唱會爆發。

電影也有講述兩名槍手突然衝入校園，大學殺戒，令很多師生傷亡。（劇照）

史上最血腥的校園槍擊案

故事的背景，正正就是以當年轟動一時亦影響深遠的科倫拜恩校園槍擊案為首，當年兩名該校的學生Eric Harris和Dylan Klebold持有槍械和爆炸品進入科倫拜恩校園，槍殺了12名學生和1名教師，更造成24人受傷。之後，二人更折返到圖書館，在窗邊試圖射擊外面的警察但沒有射中。最後二人在被他們射死的同學身邊吞槍自殺。這次屠殺事件被視為，史上最血腥的校園槍擊案。

科倫拜恩校園槍擊案造成12名學生和1名教師死亡，24人受傷。（網上圖片）

據知，兩個犯案槍手都是在校園相識，期後發現大家有很多共通點，圖中為槍手之一的Eric Harris。（影片截圖）

兩名槍手是校園欺凌的受害者

據知，兩名槍手是在入讀科倫拜恩高中後才相識，他們有很多共同話題，熱愛電腦遊戲，二人都是校園欺凌的受害者。當年Eric Harris在網上建立了一個網站，起初只是供他和Dylan Klebold紀錄遊戲的資料。後來他在網誌上寫日記﹑當中含有發泄對社會不滿的極端內容，之後甚至更出現教人製作爆炸物的教學等。1998年年頭，二人曾因盜竊電腦零件被捕，被判接受精神病治療，之後更一起接受「改造計劃」，進行社會服務及接受輔導。有指，二人獲釋後就開始計劃，發動攻擊想報復

槍擊案發生後，有更多關於兩個槍手的資料﹑背景﹑部署這案件等細節曝光，圖中為另一槍手Dylan Klebold。（影片截圖）

這宗慘案成為往後校園槍擊案的藍本

當年正直互聯網及24小時新聞剛爆紅的年代，二人在網上記錄如何收集槍械﹑彈藥、製作炸彈的方法等等。有分析指，該事件後有46宗中小學的校園槍擊案，有至少20宗都是以科倫拜恩槍擊案為藍本。有指，這很可能是因為犯案的二人，事前除了拍片講述自己發動攻擊的計劃作，又在網上散播他們準備犯案前的片段，包括，拍片展示非法囤積的武器﹑練習射擊的過程等等。

199年4月20日，科倫拜恩校園槍擊案發生當日，圖中為監控錄像拍攝到的案發現場。（影片截圖）

有槍手模仿他們身穿黑色乾濕褸犯案

這宗血腥的槍擊案，成為了往後很多槍手研究的目標，2012年，有一名視科倫拜恩兩槍手為偶像的人，甚至為二人設立網上專頁，更有部份槍手模仿他們穿黑色乾濕褸犯案。這單案甚至衝出國際，在巴西都發生一宗仿效這案件的槍擊案。直至20年後，上月有一名18歲的女生，更因為異常沉迷於科倫拜恩案，威脅要發動校園襲擊的言論，令附近校園要停課。最終，女生由邁阿密來到科羅拉多州後，以合法方式買了一支霰彈槍和彈藥，最後被當局發現她的屍首，相信她吞槍自殺。

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二十年來，美國的校園槍擊接連發生，這次電影《黑天后》就以此事件為故事開頭，將這單血腥的案件重現觀眾眼前。雖然電影沒有用太大篇幅講述兩名槍手的背景，重點是在倖存者女生身上，但透過絲莉特這故事裡，也深深感受到當年的慘劇對她﹑家人甚至將來的人生產生了的重大的影響。

妮坦莉寶雯飾演這位在校園槍擊案倖存，名叫絲莉特的女生的成年版，講述她演唱輓歌後爆紅，成為了巨星。（劇照）

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