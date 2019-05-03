【黑天后】妮坦莉寶雯化身巨星　影迷：係暗黑版星夢情深

在美國轟動一時的科倫拜恩校園槍擊案，原來已是20年前發生的慘案。近日上映的新戲《黑天后》（Vox Lux），正正就是以這個校園槍擊案為背景，講述一個倖存者，一個女孩名叫絲莉特的故事。

《黑天后》講述由妮坦莉寶雯（Natalie Portman）飾演的絲莉特（Celeste），曾經是校園槍擊案的倖存者，因為在師生葬禮上演唱輓歌而一炮而紅，更被著名經理人（祖迪羅飾演）收歸旗下，瞬間成為國民天后。但突如其來的名與利讓絲莉特迷失自我，創傷後遺症依然揮之不去。十多年後，就在絲莉特準備演唱會時，歐洲出現新一輪槍擊案，槍手更模仿絲莉特的造型行兇。纏繞多年的夢魘再度來襲，加上傳媒對絲莉特咄咄進逼，她的憤怒和壓抑終在演唱會爆發。

《黑天后》以美國轟動一時的科倫拜恩校園槍擊案為背景，故事圍繞倖存者絲莉特怎樣一炮而紅成為巨星。（劇照）

「能夠演繹流行歌星係我夢想」

電影由畢迪高比自編自導，這次更是祖狄羅（Jude Law）繼《亂世情天》、《誘心人》及《藍莓之夜》後，第四度跟妮坦莉寶雯合作。妮坦莉曾透露，「能夠演繹流行歌星，一直是我夢寐以求的夢想。」導演這次更請了澳洲創作歌手Sia為電影創作音樂，戲中絲莉特所唱的歌曲全都是Sia的作品。原來，妮坦莉更是SIA的粉絲，「能夠演唱她的音樂是我的一大榮幸，我們在製作這部電影時沒見過面，但之前我在各種活動中都見過她。她一直非常可愛，對舞蹈充滿熱情。她才華橫溢得令人難以置信，我很尊敬她，能夠合作真的非常非常有趣。」

妮坦莉表示拍過這部戲後，更明白當歌手的辛酸，對所有巡迴演唱會的歌手和舞蹈員特別尊重。（劇照）

為了演繹這個角色，妮坦莉更笑言，如果一開始知道拍攝這部戲，尤其拍攝結局那場歌舞表演這樣辛苦，一定不會答應。事關她不是唱歌出身，這個表演要演員投入歌曲，事前要進行一連串的錄音和唇語配音訓練，並與其他舞者一起綵排，還要保持最佳體能去應付這些排練，過程相當吃力。

祖狄羅（Jude Law）表示他的角色是一位操縱巨星身心﹑靠新星翻身的經理人。（劇照）

祖迪羅：「像扯皮條也像妓女，同時是毒販和癮君子」

祖迪羅在戲中的角色，其實是一位操縱巨星身心﹑靠新星翻身的經理人，他由Celeste青春期到成年期的職業生涯中，都扮演着很重要的角色。他表示這個角色一開始時是個正直的人，既忠心又堅守承諾。但隨着Celeste成為了一個品牌，他就變成像Celeste一樣，或變成像Celeste姐姐那樣，靠這個品牌維生。「這個角色變得像扯皮條，也像妓女，他同時是毒販和癮君子。奇怪的是，我也認為他是唯一一個，真真正正了解Celeste的人。」電影《黑天后》去年在威尼斯影展首映時，有影迷指電影是暗黑版《星夢情深》，但導演畢迪高比就指《黑天后》旨在顛覆那些陳詞濫調，「我想把那些極端的情感，帶到一個更極端的空間上。」