【淪落人】揚威意大利烏甸尼遠東電影節　黃秋生獲傑出成就金桑獎

由陳小娟執導的《淪落人》上月在香港電影金像獎獲不錯成績，捧走「最佳男主角」、「新晉導演」及「最佳新演員」3項大獎。 近日電影獲邀參加意大利烏甸尼遠東電影節，奪得兩項大獎成大贏家。導演陳小娟、男主角黃秋生、女主角姬素．孔尚治（Crisel Consunji）更親自到當地領獎。

《淪落人》再為港爭光，奪得第21屆意大利烏甸尼遠東電影節的觀眾票選金桑獎 (Golden Mulberry Audience Award) 及影評人黑龍大獎（Black Dragon Award）兩項大獎。

第21屆意大利烏甸尼遠東電影節（Udine Far East Film Festival）在當地時間5月4日晚舉行了頒獎典禮，好評如潮的《淪落人》（Still Human）再度為港爭光，先後奪得觀眾票選金桑獎 (Golden Mulberry Audience Award) 及影評人黑龍大獎（Black Dragon Award）兩項大獎，成當晚大贏家。

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《淪落人》早前於烏甸尼遠東電影節放映時，已獲得外國觀眾一致好評，最終不負眾望，奪得電影節的兩項大獎。電影先獲頒影評人黑龍大獎，導演陳小娟、男主角黃秋生及女主角姬素．孔尚治（Crisel Consunji）都表示非常榮幸，並感謝烏甸尼遠東電影節及大家對《淪落人》的支持。

《淪落人》獲頒意大利烏甸尼遠東電影節的影評人黑龍大獎，導演陳小娟、男主角黃秋生及女主角姬素．孔尚治上台領獎。

陳小娟及黃秋生得獎時心情激動

黃秋生更表示沒有想過繼傑出成就金桑獎後，會有機會在同一個電影節再度上台領獎。當壓軸獲頒觀眾票選金桑獎時，三位再次在全場觀眾的歡呼聲中上台領獎，陳小娟及黃秋生更激動得說不出話，由姬素代表致辭﹕「我想代表整個《淪落人》的團隊擁抱在場的每一個人。我們從香港而來，最初都很擔心，不肯定這個故事能否打動你們，或你們會否明白我們想要傳達的信息，但很高興你們都願意聆聽。這證明了全世界都有一種共同的語言，而這語言就是愛。」

壓軸獲頒觀眾票選金桑獎時，三位再次在全場觀眾的歡呼聲中上台領獎，陳小娟及黃秋生更激動得說不出話來，非常感謝觀眾喜愛這部戲。

香港票房已衝破1500萬

陳小娟導演則表示歐洲的觀眾喜歡這部電影令她很驚喜及振奮，能在另一個文化環境中榮獲有觀眾票選的獎項，對她來說很有意義，「說明人與人之間的感情、人對於夢想的追求，都是共通的。」她續說﹕「這次獲頒的三個獎項對團隊是一個很大的鼓勵，因為包含了各方面的肯定，不單是影評人，還有觀眾，以及大家對秋生演技的肯定。本來只是抱住一個參與歐洲首映的心來到烏甸尼，但最終能滿載而歸，真的意想不到。」《淪落人》現正於香港及台灣上映，票房成績亦相當不錯，截止5月4日，香港累積票房已衝破1500萬。