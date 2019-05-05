【復仇者聯盟4】美國隊長「代表臀」受挑戰　呢個角色先係美臀王

看完《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，不少人都對劇情、金句對白相當深刻，其中一樣最令人入腦的，可算是「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的美臀吧！ 但原來一眾英雄不只超能力強，很多位都有個絕密翹臀，就連「美國隊長」都要輸給以下這位「臀王」。

美國隊長的臀，堪稱「美國代表臀」，但竟然有角色要向他挑戰？

「美國隊長」算是公認的「美臀王」，自從《復仇者聯盟4》上映後，基斯伊雲斯的屁屁，登上了微博的熱門搜尋話題，有網民甚至指，多年來一直看到「美國隊長」的美國翹臀，其實都覺得很分心。基斯伊雲斯那個又翹又挺﹑豐滿的臀部的確很迷人，難怪《復仇者聯盟4》都將他的「美臀」譯成「美國代表臀」。

「美國臀王」大回顧：

+ 18 + 17 + 16

飾演洛基（Loki）的湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）曾在節目中被問到對Hashtag 「＃HIDDLESBUM」的看法，當時Tom也笑得很害羞。

「洛基臀」

但原來「美國臀王」都有不少勁敵，直頭多到可以舉辦一個超級「美臀大賽」。首先要加入戰團的，一定要有飾演洛基（Loki）的湯赫度斯頓（Tom Hiddleston），事關這位魅力超強的反派，一雙迷人的眼睛已經迷倒眾生，高佻的身型，加一身結實的肌肉，原來連臀部都練得相當堅挺。他更擁有一個專屬的Hashtag 「＃HIDDLESBUM」，都是網民收集大量Tom的美臀的成果。

+ 5 + 4 + 3

「雷神臀」

提到身材方面的話題，「洛基」的哥哥「雷神」，無可能不佔一席位吧！基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）身高達190cm，多年來保持着極好的身型，肌肉線條堪稱超級英雄中的第一，原來他的臀也不輸「美國隊長」。

「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）身高達190cm，是出名的大隻型男，原來他也有一個美臀。

+ 9 + 8 + 7

只有22歲的「蜘蛛俠」的湯賀蘭（Tom Holland），其實也練得一身好身材，肌肉線條非常明顯。

「蜘蛛俠美臀」

連年紀輕輕、只有22歲的「蜘蛛俠」的湯賀蘭（Tom Holland），其實也是「禾桿冚珍珠」，他在戲中脫下上衣的一幕，可見他的肌肉線條也練得相當不錯。其實一眾超級英雄練得一副好身型還有一個難得的「翹臀」，很可能是因為演出超級英雄的原因。事關大家都知道，超級英雄的戲服都很緊身，要着得靚就要練好身段，然後穿起戰服又更易顯露出一副好身材，所以他們的壯碩身型也算是深入民心。

+ 5 + 4 + 3

「鐵甲奇俠」雖然經常躲在戰甲裡，但穿起小背心，其實也看到他很大隻，尤其是手臂的線條。

「鐵甲奇臀」

大家可別漏了「鐵甲奇俠」雖然他的戰甲硬身，但其實他有時候穿起小背心，看得出來也是有練過的，然後有時穿起西褲﹑貼身褲時，也看得到他的臀部很豐滿。

+ 22 + 21 + 20

飾演「星爵」基斯柏特（Chris Pratt），身型比較肥壯，可想而知他也一定會是「美臀王」的入位者。

「星爵臀」

身型比較肥壯的「星爵」基斯柏特（Chris Pratt），靠努力操練其實也是一位肌肉男神，他的美臀也曾是影迷們的焦點，甚至更有人把他的美臀相收集成影片。

+ 2

「黑臀」國王也不弱

飾演「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），穿上一身貼身的黑色戲服，雖然戰服看來有點厚度，但看來他的臀部也不弱，這下絕對要感謝超級英雄的戲服，讓不少演員的「好臀」能吸引大家注意。

查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）原來也有一個「好臀」，看他穿貼身戲服就會更顯眼。

挑戰「美國代表臀」的地位

不過，講到最最最強的「美臀王」，「魁隆」一定要第一，事關飾演這角色的佐斯布連（Josh Brolin），早前曾在Instagram貼上一個極圓潤的紫色屁股，一班網民都大讚這位宇宙霸主的臀部也是全宇宙最強。

網民大讚大反派「魁隆」的美臀絕對是全宇宙最強，原來「魁隆」才是美臀最佳代表，赤裸裸出現在大家眼前，難怪被指勁過「美國隊長」。